Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Марічка Падалко розповіла, яке проблемне питання у шлюбі обговорює з психологом

Анна Підгорна
11 серпня 2025, 14:43
169
Падалко і Соболєв зіткнулися з труднощами, які важко долає безліч сімей в Україні.
Марічка Падалко, Єгор Соболєв
Марічка Падалко та Єгор Соболєв - як складаються стосунки пари / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Коротко:

  • Марічка Падалко звернулася до психолога
  • З фахівцем вона обговорює явище відкладеного життя, і його вплив на стосунки в сім'ї

Українська журналістка і ведуча Марічка Падалко зважилася на серйозну відвертість. В інтерв'ю для проєкту "По хатах" вона розповіла, що відвідує психолога.

При цьому Падалко зазначила, що головною темою її сеансів з фахівцем є подолання синдрому відкладеного життя. Зокрема в тому, що стосується її стосунків із чоловіком, журналістом, військовим і політичним діячем Єгором Соболєвим. "Неможливо постійно своє життя відкладати, а треба навчитися максимально жити життя, мати ті стосунки, які можна мати під час війни, щоб воно не було... Життя і так відкладено, але зараз просто треба навчитися жити посеред війни. І це нормально", - розмірковує ведуча.

відео дня

Марічка каже, що цілеспрямовано шукала психолога, який має схожий з її життєвий досвід. "Я зрозуміла, що мені потрібен психолог, який має ідентичну ситуацію. Ну, хоча б, якщо не чоловіка, то рідних на фронті. Можливо, є психологи, які можуть бути абсолютно ефективні, не переживаючи той самий досвід, але мені хотілося людини з подібним досвідом. І я почала працювати, і бачу в цьому великий сенс, бо ми з чоловіком зараз, якщо так глобально сказати, багато над чим працюємо. Зі стосунками у нас все добре, але ми працюємо над тим, щоб вийти із режиму передчасного горювання й адаптуватися до життя нормального під час війни", - поділилася Падалко.

Марічка Падалко
Марічка Падалко та Єгор Соболєв - як складаються стосунки пари / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Віра Брежнєва, яка живе за кордоном, повернулася в Україну. Артистка вже відвідала столичний культурний захід.

Також сестра Софії Ротару стала на захист співачки. Ауріка Ротару поставила на місце хейтерів, і жорстко та остаточно поставила крапку в суперечках про те, де під час війни перебуває її сестра.

Читайте також:

Про персону: Марічка Падалко

Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Марічка Падалко Єгор Соболєв новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

17:08Синоптик
"Росіяни знову нападуть": у ЗСУ сумніваються в закінченні війни - The Independent

"Росіяни знову нападуть": у ЗСУ сумніваються в закінченні війни - The Independent

17:01Україна
Зеленський зідзвонився з прем'єром Індії Моді: перші деталі розмови

Зеленський зідзвонився з прем'єром Індії Моді: перші деталі розмови

16:11Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Останні новини

17:17

Акції Rheinmetall зросли у 14 разів після початку війни в Україні - подробиці

17:17

МОЗ обіцяє начислити 200 тис грн медикам України: що відомо про програму

17:08

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 роківВідео

17:01

"Росіяни знову нападуть": у ЗСУ сумніваються в закінченні війни - The Independent

16:58

Банки більше не "вибухнуть": точний час, коли перевертати консерваціюВідео

Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
16:38

На зірку "Холостяка" напав ґвалтівник - у Мережі жертву зробили виннноюВідео

16:17

"Я не міг сидіти на лекціях і не співати": Ігор Целип відверто про свої студентські роки та творчість

16:11

Зеленський зідзвонився з прем'єром Індії Моді: перші деталі розмови

16:09

Секрет довготривалих стосунків: Forbes назвав ключ до міцного щасливого шлюбу

Реклама
16:05

Офіційний трейлер original-серіалу "Вітя" вже в мережі — прем’єра 1 вересня на Київстар ТБ

15:56

Унітаз заблищить за лічені хвилини: дуже простий і доступний спосібВідео

15:48

Де заховане число 94: треба бути надзвичайно уважною людиною, щоб його помітити

15:29

Таких цін ще не було: українців попередили про подорожчання хліба

15:28

"Жест доброї волі" на Алясці — що готують Путін і Трамп та чого чекати Україні

14:58

Як удома легко приготувати квас із цикорію: дуже простий і швидкий рецептВідео

14:44

Росія перекидає війська: як Путін готується до зустрічі з Трампом на Алясці

14:43

Марічка Падалко розповіла, яке проблемне питання у шлюбі обговорює з психологом

14:00

Легка літня запіканка на вечерю з того, що знайдеться в холодильнику - рецепт

13:57

Чи обов'язково жінок хоронити в хустці: священник відповівВідео

13:54

Не повірила своїм очам: жінка прихистила цуценя не підозрюючи, ким воно виростеВідео

Реклама
13:36

СБУ вдарили по серцю виробництва ракет РФ - ЗМІ розкрили перші наслідки атаки

13:07

Як покращити якість сну та перестати прокидатись вночі - давній індійський метод

12:48

На фронті фіксують рекордне скупчення окупантів: до чого готується ворог

12:45

З Днем Молоді - прикольні картинки та привітання

12:39

Дружина відомого українського футболіста похвалилася розкішним відпочинком

12:28

Коли посилиться спека: на Україну насувається антициклон Julia

12:18

Телепремʼєра "Конотопської відьми" та виступи улюблених зірок: що покаже 1+1 Україна до Дня Незалежності

12:06

Раміна Есхакзай повідомила про велике горе в родині - що сталося

12:00

Ще гірше, ніж у СРСР: Загородній описав можливу долю РосіїВідео

11:51

Ціни в Україні почнуть знижуватися: прогноз, коли та які продукти подешевшають

11:40

Улюбленці долі: 5 знаків зодіаку, яким щастить від природи

11:37

Ульотна закуска: намазка на хліб із найпростіших інгредієнтів - ідеальний сніданокВідео

11:35

Чому білі акули мають білий живіт: його роль здивує усіх

11:27

Обмін територіями між Україною та РФ в обмін на мир - з'явився тривожний прогноз

11:11

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

10:52

Росія хоче укласти угоду з Трампом: експерт розповів про маневри Путіна

10:44

Вода не йде з ванної: два простих засоби розв‘яжуть проблему за годину

10:34

В РФ затонув новітній корабель флоту Росії - з'явились нові деталі

10:24

"Путін хоче вирватися з капкана": яка ситуація змусить його обирати між двома варіантами

10:21

Китайський гороскоп на завтра 12 серпня: Собакам - багатство, Кроликам - складні ситуації

Реклама
10:01

Гороскоп на завтра 12 серпня: Ракам - невдачі, Рибам - втрати

09:58

Чому "мирний план" Трампа приреченийПогляд

09:52

Зовсім не пов'язано з виноградом - розкрито секрет назви міста ІзюмВідео

09:50

Як зробити, щоб у гаражі не було вогкості: 3 рішення проблемиВідео

09:48

Пішла на крайнощі: як Наташа Корольова вибиває громадянство РФ для мами

09:38

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

09:03

"Ми неправильно розуміємо його підхід": що задумав Трамп щодо війни в Україні

08:58

"Вона вже тоді народила": що відомо про спільну дитину Потапа і Каменських

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 серпня (оновлюється)

08:29

В США "злили" план Путіна на зустріч із Трампом на Алясці - чого чекати Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти