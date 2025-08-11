Марічка Падалко розповіла, яке проблемне питання у шлюбі обговорює з психологом

Падалко і Соболєв зіткнулися з труднощами, які важко долає безліч сімей в Україні.

Марічка Падалко та Єгор Соболєв - як складаються стосунки пари / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Марічка Падалко звернулася до психолога

З фахівцем вона обговорює явище відкладеного життя, і його вплив на стосунки в сім'ї

Українська журналістка і ведуча Марічка Падалко зважилася на серйозну відвертість. В інтерв'ю для проєкту "По хатах" вона розповіла, що відвідує психолога.

При цьому Падалко зазначила, що головною темою її сеансів з фахівцем є подолання синдрому відкладеного життя. Зокрема в тому, що стосується її стосунків із чоловіком, журналістом, військовим і політичним діячем Єгором Соболєвим. "Неможливо постійно своє життя відкладати, а треба навчитися максимально жити життя, мати ті стосунки, які можна мати під час війни, щоб воно не було... Життя і так відкладено, але зараз просто треба навчитися жити посеред війни. І це нормально", - розмірковує ведуча.

Марічка каже, що цілеспрямовано шукала психолога, який має схожий з її життєвий досвід. "Я зрозуміла, що мені потрібен психолог, який має ідентичну ситуацію. Ну, хоча б, якщо не чоловіка, то рідних на фронті. Можливо, є психологи, які можуть бути абсолютно ефективні, не переживаючи той самий досвід, але мені хотілося людини з подібним досвідом. І я почала працювати, і бачу в цьому великий сенс, бо ми з чоловіком зараз, якщо так глобально сказати, багато над чим працюємо. Зі стосунками у нас все добре, але ми працюємо над тим, щоб вийти із режиму передчасного горювання й адаптуватися до життя нормального під час війни", - поділилася Падалко.

Марічка Падалко та Єгор Соболєв - як складаються стосунки пари / Скриншот YouTube

