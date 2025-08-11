Марічка Падалко розповіла, яке проблемне питання у шлюбі обговорює з психологом

Коротко:
- Марічка Падалко звернулася до психолога
- З фахівцем вона обговорює явище відкладеного життя, і його вплив на стосунки в сім'ї
Українська журналістка і ведуча Марічка Падалко зважилася на серйозну відвертість. В інтерв'ю для проєкту "По хатах" вона розповіла, що відвідує психолога.
При цьому Падалко зазначила, що головною темою її сеансів з фахівцем є подолання синдрому відкладеного життя. Зокрема в тому, що стосується її стосунків із чоловіком, журналістом, військовим і політичним діячем Єгором Соболєвим. "Неможливо постійно своє життя відкладати, а треба навчитися максимально жити життя, мати ті стосунки, які можна мати під час війни, щоб воно не було... Життя і так відкладено, але зараз просто треба навчитися жити посеред війни. І це нормально", - розмірковує ведуча.
Марічка каже, що цілеспрямовано шукала психолога, який має схожий з її життєвий досвід. "Я зрозуміла, що мені потрібен психолог, який має ідентичну ситуацію. Ну, хоча б, якщо не чоловіка, то рідних на фронті. Можливо, є психологи, які можуть бути абсолютно ефективні, не переживаючи той самий досвід, але мені хотілося людини з подібним досвідом. І я почала працювати, і бачу в цьому великий сенс, бо ми з чоловіком зараз, якщо так глобально сказати, багато над чим працюємо. Зі стосунками у нас все добре, але ми працюємо над тим, щоб вийти із режиму передчасного горювання й адаптуватися до життя нормального під час війни", - поділилася Падалко.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська співачка Віра Брежнєва, яка живе за кордоном, повернулася в Україну. Артистка вже відвідала столичний культурний захід.
Також сестра Софії Ротару стала на захист співачки. Ауріка Ротару поставила на місце хейтерів, і жорстко та остаточно поставила крапку в суперечках про те, де під час війни перебуває її сестра.
Читайте також:
- "Ні про що не шкодую": Оля Цибульська показала єдине фото зі свого весілля
- "Вона вже тоді народила": що відомо про спільну дитину Потапа і Каменських
- Раміна Есхакзай повідомила про велике горе в родині - що трапилося
Про персону: Марічка Падалко
Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред