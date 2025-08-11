Рус
Раміна Есхакзай повідомила про велике горе в родині - що сталося

Еліна Чигис
11 серпня 2025, 12:06
Раміна Есхакзай пояснила, що ж сталося.
Раміна Есхакзай
Раміна Есхакзай - смерть собаки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Раміна Есхакзай

Коротко:

  • У Раміни Есхакзай померла собака
  • Що з нею сталося

Українська відома журналістка і блогерка Раміна Есхакзай розповіла, що в її родині сталося горе.

Як розповіла Раміна на своїй сторінці в соцмережах, у ніч на 11 серпня померла її собака Моня.

Причиною смерті стала серцева недостатність третьої стадії.

Собака Раміни Есхакзай не вижив
Собака Раміни Есхакзай не вижила / фото: скрін instagram.com, Раміна Есхакзай

"Я вірила в диво, давала ліки, виконувала рекомендації, але їй стало погано, набряк легенів, реанімація, спроби стабілізувати стан, реанімація, смерть. Ми обов'язково з нею ще побачимося. Я виконала свою обіцянку бути з нею до останнього її подиху", - написала Раміна.

Раміна дуже любить собак
Раміна дуже любить собак / фото: instagram.com, Раміна Есхакзай

Тварини Раміни Есхакзай

У журналістки було п'ятеро собак: Моня і Сірі жили разом з нею, а Кремі живе з її сестрою.

А ось Тошка і Джулі жили з її мамою, але два роки тому Тошка помер, після чого сім'я завела нову собаку Боню. Наприкінці липня Джулі померла.

Про персону: Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.

20:29

"Могла змінити хід історії": актриса розповіла про відмову Трампу в побаченні

20:13

Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

20:08

Чому люди говорять уві сні: фахівці назвали основні причини

