"Люблю його дітей": Могилевська вперше заговорила про сім’ю чоловіка

Співачка вважає дітей свого чоловіка прикладом для своїх дочок.

Відома українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про сім'ю свого чоловіка Валентина. В інтерв'ю "Тур зірками" артистка зізналася, що вважає дітей чоловіка прикладом для своїх дочок і навіть поділилася подробицями про його онука.

Незважаючи на те, що зірка спочатку відмахувалася від питань про минулі стосунки та дітей чоловіка, пізніше вона все ж погодилася привідкрити завісу таємниці. Могилевська розповіла, що дочка Валентина закінчила університет у США і зараз працює у великому музичному лейблі.

"Я не тільки люблю його дітей. Я вважаю, що вони приклад для моїх, тому що вони були найкращими ученицями школи. Одна закінчила школу Wall Street, зараз — університет у Лос-Анджелесі. Вона працює в Sony Music. Просто неймовірна дівчина!", — заявила виконавиця.

Для Наталі вкрай важливий позитивний приклад для наслідування, який демонструють старші діти для молодших. Співачка тільки заохочує зближення сім'ї — наприклад, вона мріє про те, щоб онук її коханого почав займатися бальними танцями разом з її донькою Софією.

"У нього є онук. І 1 вересня його онук, такого ж віку, як моя Сонька, піде з нею разом вчитися до школи. І я дуже сподіваюся, що вони також стануть парою на бальних танцях, тому що вона вже займається. І я дуже хочу, щоб вони разом танцювали. Це величезна родина, любов", — поділилася Могилевська.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

