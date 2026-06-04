Живуть окремо: у Росії повідомили, що чоловік покинув прихильницю Путіна Валерію

Коротко:
- Що сталося в шлюбі Валерії
- Чому вони заговорили про поділ майна
У терористичній Росії повідомили про те, що там розпалася одна з найдовговічніших пар шоу-бізнесу — путіністка Валерія та її чоловік-продюсер Йосип Пригожин.
Як пишуть російські пропагандисти, анонімні джерела повідомляли, що зірки вже вирішили всі побутові питання і навіть живуть окремо.
РосЗМІ також зв'язалися з путіністом Пригожиним, який дав короткий коментар щодо розлучення. "Ми, виявляється, вже майно поділили, розлучилися, роз'їхалися. Без мене мене одружили, але тільки навпаки!" — відповів Пригожин. Продюсер сказав, що вже багато років без розуму від своєї дружини і щасливий бути її чоловіком. Ніяких проблем у них у шлюбі немає, а ті, хто поширює такі чутки, просто пліткарі. "Нам хтось заздрить, що стільки років ми разом, тому й плодить нісенітниці", — резюмував він.
До нього приєдналася й сама фанатка терориста Путіна Валерія. Вона заявила, що на їхніх іменах просто хайпують.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що дружина британського принца Гаррі Меган Маркл порадувала підписників рідкісними сімейними знімками, на яких вона зображена разом із чоловіком і дочкою. Публікація була приурочена до першого маленького ювілею принцеси Лілібет.
Раніше також російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, розлютила росіян надто самовпевненою і нахабною заявою.
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Про особу: Валерія
Хто така співачка Валерія?
Валерія — російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) та Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "За мир без нацизму! За Росію! За Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерія була внесена до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".
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