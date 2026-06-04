Живуть окремо: у Росії повідомили, що чоловік покинув прихильницю Путіна Валерію

У родині путіністів Валерії та Пригожина виник конфлікт: джерела дізналися правду.

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Йосип Пригожин і Валерія нібито вже живуть окремо / колаж: Главред, фото: t.me, Йосип Пригожин

Коротко:

Що сталося в шлюбі Валерії

Чому вони заговорили про поділ майна

У терористичній Росії повідомили про те, що там розпалася одна з найдовговічніших пар шоу-бізнесу — путіністка Валерія та її чоловік-продюсер Йосип Пригожин.

Як пишуть російські пропагандисти, анонімні джерела повідомляли, що зірки вже вирішили всі побутові питання і навіть живуть окремо.

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Путіністка Валерія поки що ще заміжня / фото: t.me, Валерія

РосЗМІ також зв'язалися з путіністом Пригожиним, який дав короткий коментар щодо розлучення. "Ми, виявляється, вже майно поділили, розлучилися, роз'їхалися. Без мене мене одружили, але тільки навпаки!" — відповів Пригожин. Продюсер сказав, що вже багато років без розуму від своєї дружини і щасливий бути її чоловіком. Ніяких проблем у них у шлюбі немає, а ті, хто поширює такі чутки, просто пліткарі. "Нам хтось заздрить, що стільки років ми разом, тому й плодить нісенітниці", — резюмував він.

Йосип Пригожин з дружиною / фото: t.me, Йосип Пригожин

До нього приєдналася й сама фанатка терориста Путіна Валерія. Вона заявила, що на їхніх іменах просто хайпують.

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Про особу: Валерія Хто така співачка Валерія? Валерія — російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) та Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).

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