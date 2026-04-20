"Любить Україну, живе там": відомий ведучий розкрив "патріотичну" позицію Ями

Анатолій Анатоліч розповів про життя свого знаменитого кума.

Влад Яма: де він зараз

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував позицію свого зіркового кума Влада Ями, який живе в США. В інтерв'ю програмі "Тур зірками" він запевняв, що хореограф продовжує любити свою країну.

Анатолій Анатоліч розповів, що, незважаючи на хейт через його рішення, позиція Ями залишається патріотичною. Зіркові куми не переривали спілкування, але тепер зв'язуються набагато рідше.

"У нього позиція досить чітка, патріотична. Він любить Україну, живе там (у США — прим. ред.). Тому я не можу сказати, що у нього там щось змінилося… Я тільки можу побажати щастя, здоров'я всім українцям, які опинилися за кордоном у період війни", — заявив ведучий.

Тепер Анатолій Анатоліч бачиться з Владом Ямою лише під час своїх візитів до США. Незважаючи на те, що у ведучого є плани на нову поїздку, зустріч все одно може не відбутися.

"Бачилися більше року тому. Я давно не був у США. Буду в Бостоні, але навряд чи побачимося", — повідомив він.

Влад Яма в США — скандали

Влад Яма продовжує піддаватися жорсткій критиці через переїзд до США на початку повномасштабної війни. Артист оселився за кордоном і не планує повертатися на батьківщину. Втеча Ями супроводжувалась низкою скандалів: танцюристу пригадують використання російської мови та неоднозначний гумор, який він дозволяв собі в соцмережах навіть у дні трагічних обстрілів України.

Раніше Главред повідомляв, що Олена Світлицька прокоментувала чутки про свою присутність у машині Тараса Цимбалюка під час аварії. ДТП сталася днями в Києві, коли Цимбалюк їхав від батьків після великодніх свят.

Також Ігор Ласточкін порадував мережу новим відео з передової. У короткій перерві між бойовими завданнями комік вирішив підтримати бойовий дух співвітчизників запальним танцем. Ролик артист доповнив іронічним і дуже життєвим для військових підписом.

Про особу: Влад Яма Владислав Яма — український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" та "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Кажуть, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад з'являється вкрай рідко, тому що щоразу стикається з осудом. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

