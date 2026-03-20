"Всіх загребли, і мене разом з ними": Могилевська опинилася в халепі

Відома українська артистка Наталія Могилевська розповіла про свою бурхливу молодість, яка припала на бурхливі 90-ті. У коментарі "Радіо Люкс" вона згадала історію про те, як опинилася в поліцейському відділку.
Могилевська зізналася, що в юності не була тихою і слухняною. Через гучні гуляння студентів сусіди не раз скаржилися на шум і викликали поліцію. Але насправді артистка потрапила до відділку не з власної вини.
Наталія згадала, що тоді одна з її подруг зустрічалася з хлопцем із кримінальної компанії. Оскільки на дворі були бурхливі 90-ті, в якийсь момент дівчата опинилися в епіцентрі сутичок між ним та іншими бандитами.
"У готелі на першому поверсі я сиділа і читала збірку Шекспіра з подружкою, а подружка зустрічалася з таким хлопцем із бригади, і їх усіх заарештували, і мене разом з ними", — розповіла Могилевська.
Майбутня зірка пробула в поліцейському відділку недовго. Вона не тільки змогла переконати правоохоронців у своїй непричетності до інциденту і визволити свою подругу, а й зав'язала корисні знайомства. Незабаром поліцейські прийшли до неї на виставу.
"Я ж домовилася, щоб мене і подружку відпустили, бо що ми маємо спільного з тією бандою", — підсумувала виконавиця.
Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
