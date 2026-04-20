Світлицька розповіла, що робила з Цимбалюком під час ДТП: "Підтримала його"

Актриса не стала заперечувати очевидного.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк — ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Світлицька, Тарас Цимбалюк

Відому українську актрису Олену Світлицьку запідозрили в тому, що вона перебувала з Тарасом Цимбалюком під час ДТП. Під час повернення додому після святкування Великодня з батьками, машина актора потрапила в аварію біля одного зі столичних ЖК. Світлицька відповіла на припущення шанувальників в інтерв'ю програмі "Тур зірками".

Знаменитість не стала заперечувати очевидне, адже вона потрапила в об'єктиви камер відеоспостереження. Олена визнала, що в цей момент перебувала в машині зі своїм ймовірним коханим.

Олена Світлицька — особисте життя / фото: instagram.com, Олена Світлицька

"Так, я була поруч. На відео мене видно. Підтримала його як найближча подруга. Робила все, що в моїх силах, щоб стресова ситуація була максимально нестресовою", — заявила актриса.

Зірка відмовилася коментувати обставини ДТП. Раніше Тарас Цимбалюк зізнався, що був у стані алкогольного сп'яніння, але не перебував за кермом транспортного засобу. Водночас у мережі поширилися відеозаписи з камер спостереження, на яких актор виходить з машини з боку водійського сидіння. Початок відео обрізано, тому неможливо стверджувати, що це сталося одразу після аварії. Олена закликала всіх довіряти офіційному висновку поліції, яка прибула на місце події.

Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Нам треба довіряти офіційним заявам. Поліція вже про все повідомила зі своїх джерел. Тарас також пояснив це в сторіс, тому я навіть не буду коментувати це. Тут і так все зрозуміло", — вважає Світлицька.

Олена Світлицька / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що захисник України та популярний комік Ігор Ласточкін порадував шанувальників рідкісним контентом з передової. Артист вирішив згадати своє зіркове минуле та виконав драйвовий танець прямо в бліндажі. На відео Ласточкіна відреагувала його партнерка Ілона Гвоздева.

Також представниця України LELEKA прокоментувала свій недавній виступ у Лондоні на пре-паті Євробачення, який викликав питання у слухачів. Розкішна сукня з тугим корсетом виявилася ефектною, але практично непридатною для живого виконання.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Світлицька Олена Світлицька — українська актриса кіно та телебачення. Хоч за освітою вона — дикторка та ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька досягла на терені акторства. Найвідоміші роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

