Світлицька розповіла, що робила з Цимбалюком під час ДТП: "Підтримала його"

Відому українську актрису Олену Світлицьку запідозрили в тому, що вона перебувала з Тарасом Цимбалюком під час ДТП. Під час повернення додому після святкування Великодня з батьками, машина актора потрапила в аварію біля одного зі столичних ЖК. Світлицька відповіла на припущення шанувальників в інтерв'ю програмі "Тур зірками".
Знаменитість не стала заперечувати очевидне, адже вона потрапила в об'єктиви камер відеоспостереження. Олена визнала, що в цей момент перебувала в машині зі своїм ймовірним коханим.
"Так, я була поруч. На відео мене видно. Підтримала його як найближча подруга. Робила все, що в моїх силах, щоб стресова ситуація була максимально нестресовою", — заявила актриса.
Зірка відмовилася коментувати обставини ДТП. Раніше Тарас Цимбалюк зізнався, що був у стані алкогольного сп'яніння, але не перебував за кермом транспортного засобу. Водночас у мережі поширилися відеозаписи з камер спостереження, на яких актор виходить з машини з боку водійського сидіння. Початок відео обрізано, тому неможливо стверджувати, що це сталося одразу після аварії. Олена закликала всіх довіряти офіційному висновку поліції, яка прибула на місце події.
"Нам треба довіряти офіційним заявам. Поліція вже про все повідомила зі своїх джерел. Тарас також пояснив це в сторіс, тому я навіть не буду коментувати це. Тут і так все зрозуміло", — вважає Світлицька.
Про особу: Олена Світлицька
Олена Світлицька — українська актриса кіно та телебачення. Хоч за освітою вона — дикторка та ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька досягла на терені акторства. Найвідоміші роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).
