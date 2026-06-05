Удар РФ по Конотопу: п’ятеро людей постраждали, частина міста без світла і води

До лікарні госпіталізовано трьох дітей разом із матір'ю, яка також отримала поранення внаслідок російського удару.

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Російська окупаційна армія атакувала Конотоп безпілотниками / Колаж: Главред, фото: t.me/konotoptodayr

Коротко:

Війська РФ атакували безпілотниками місто Конотоп

Постраждали п'ятеро мирних жителів, зокрема і троє дітей

У місті зникли електропостачання та водопостачання

У ніч на 5 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, під ворожим ударом опинилися житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури міста.

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За попередніми даними, в результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок, в якому перебували люди. Постраждали щонайменше п'ятеро людей — чоловік, жінка та троє дітей 2012, 2017 і 2023 років народження.

Троє дітей госпіталізовано разом із матір'ю 1988 року народження, яка також отримала поранення внаслідок російського удару.

"Всі троє дітей у лікарні разом із мамою, 1988 року народження, яка також постраждала внаслідок ворожого "прильоту"", - повідомив Семеніхін.

Конотоп атакували дрони / Фото: t.me/konotoptodayr

Крім постраждалих, атака спричинила перебої в роботі комунальної інфраструктури. Через обстріл Конотоп залишився без водопостачання, а в частині міста також зникла електроенергія.

Пожежа після атаки БПЛА / Фото: t.me/konotoptodayr

Пожежа після атаки дронів / Фото: t.me/konotoptodayr

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 4 червня російські війська атакували Херсон. В результаті влучання ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро - постраждали. Рятувальники працювали в найскладніших умовах під постійною загрозою повторних ударів.

Крім того, в ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури.

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Під удар потрапив громадський транспорт. Кількість постраждалих збільшилася до 11-ти. Постраждалу 44-річну жінку врятувати не вдалося.

В ніч на 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків 20 і 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Зеленський назвав наступні цілі ударів РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія визначила нові цілі для ударів по Україні.

"Одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні — військових, політичних і пропагандистських — обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе — здатність України розробити власну балістичну систему та локалізувати виробництво протиракетної оборони. Будемо реагувати", — сказав глава держави.

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Про персону: Артем Семеніхін Артем Семеніхін — міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО. Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія. У січні 2008 року закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, а у 2009 році - магістратуру. З січня 2009 року по вересень 2012 року — директор ПП "Космо" (Київ). Був помічником на громадських засадах народного депутата 7-го скликання Ігоря Кривецького. 2014 року, під час першої хвилі мобілізації, добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю "За оборону Щастя". У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ. З листопада 2015 року — міський голова м. Конотоп.

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