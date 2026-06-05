У Кремлі вперше відреагували на лист Зеленського до Путіна

Дмитро Пєсков зазначив, що в Москві ознайомилися з листом президента України.

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У Кремлі відреагували на лист Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Що відомо:

Володимир Зеленський написав листа Путіну

У Кремлі вперше відреагували на лист

Президент України Володимир Зеленський надіслав листа російському диктатору Володимиру Путіну. У Кремлі вже зробили першу заяву з реакцією на цей лист. Про це повідомляє ТАСС.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі вже ознайомилися з листом Зеленського, але офіційну позицію обіцяють озвучити пізніше.

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Пєсков додав, що Володимир Зеленський зможе приїхати до Москви, щоб зустрітися з диктатором.

Реакція Дональда Трампа на лист

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з журналістами також відреагував на лист Володимира Зеленського до Путіна. Він сказав, що сторонам потрібно піти на компроміс. Про це розповідав Главред.

Він назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми".

"Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Я думаю, що у нас було до цього багато спільного. Я точно знаю, що ви робите. Але я думаю, що було б чудово, якби вони зустрілися", — сказав президент США.

Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Лист Володимира Зеленського до Путіна - коротко

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський надіслав російському диктатору Путіну відкритий лист. Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до Володимира Путіна, заявив, що незалежно від його пояснень щодо НАТО, геополітики чи захисту російськомовних, війна проти України є особистим рішенням російського лідера.

Президент повідомив, що за підсумками травня російська армія втратила на фронті в Україні понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених. За його словами, такий рівень втрат зберігається щомісяця. Водночас Зеленський підкреслив, що Україна насамперед стурбована власними втратами, адже кожен загиблий або поранений українець має велике значення для держави.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що російське керівництво вже неодноразово переносило терміни досягнення своїх військових цілей, зокрема щодо повного захоплення Донецької області. На його думку, Росія не зможе реалізувати цей задум і цього року.

Зеленський підкреслив, що Україна не прагне до нескінченної війни і добре усвідомлює переваги мирного життя. Він також зазначив, що бойові дії частково були перенесені на територію Росії, а Москва, за його словами, не змогла б протистояти цьому без підтримки Північної Кореї та Китаю.

Зеленський запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

"Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я нібито можу приїхати до Москви. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни та миру. Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч", – сказав президент.

Мирні переговори — останні новини

Як повідомляв Главред, 22 травня держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію навколо спроб дипломатичного врегулювання війни, заявив, що Штати більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Вашингтон долучився до переговорного процесу, оскільки залишався чи не єдиною стороною, здатною підтримувати діалог як з Києвом, так і з Москвою.

Крім того, Кремль знайшов нову відмовку, щоб не продовжувати мирні переговори з Україною. Про це свідчить заява прес-секретаря кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, що травень став точкою чергового сплеску миротворчої риторики, яка, незважаючи на зовнішній оптимізм, приховує глибоку кризу довіри та застій у реальних переговорах. На тлі заяв Кремля про "наближення кінця війни" та активності американських посередників, реальна ситуація на фронті та дипломатичні вимоги сторін свідчать про те, що до фінальної точки ще далеко.

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Про особу: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков — заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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