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У Києві демонтували пам'ятник Булгакову: що буде зі скандальним монументом

Олексій Тесля
5 червня 2026, 00:43
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Підставою для демонтажу став експертний висновок Українського інституту національної пам'яті.
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У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Пам'ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Рапая
  • Підставою для демонтажу став професійний висновок УІНП

Пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову, який демонтували в Києві, передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая на її прохання.

Про це повідомили в департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА).

відео дня

"Пам'ятник Михайлу Булгакову, розташований на Андріївському узвозі в Києві, демонтували та передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая. Раніше спадкоємиця звернулася до міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, з проханням передати їй роботу батька для особистого зберігання", – йдеться в повідомленні.

Що передувало

Як повідомлялося, 4 червня в Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Рішення про демонтаж монумента з публічного простору столиці було ухвалено Київською міською радою 18 грудня 2025 року.

Підставою для демонтажу став експертний висновок Українського інституту національної пам'яті про належність об'єктів, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики. Висновок підготовлено відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Згідно з висновком, постать Михайла Булгакова включена до переліку осіб, яких російська пропаганда використовує для глорифікації російської імперської політики, а пов'язані з ними об'єкти підлягають усуненню з публічного простору.

Які пам'ятники вже демонтували в Україні

Раніше, як повідомляв Главред, у центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений у 1981 році і символізуючий возз'єднання українського та російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Як повідомлялося, у Полтаві з постаменту біля входу до музею "Поле Полтавської битви" було демонтовано пам'ятник російському царю та імператору Петру I.

У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову та письменнику Максиму Горькому.

Нагадаємо, в Одесі демонтовано пам'ятник радянському артисту і поету Володимиру Висоцькому на Французькому бульварі біля будівлі Одеської кіностудії.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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