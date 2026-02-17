Старша дочка Єфросиніної стала її копією: ведуча поділилася рідкісним фото

Маша Єфросиніна рідко публікує фотографії своєї старшої дочки Нани.

Єфросиніна показала старшу дочку / Колаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Як зараз виглядає дочка Єфросиніної

Що написала телеведуча

Українська ведуча та активістка Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото своєї старшої дочки Нани Хромаєвої.

На своїй сторінці в Instagram ведуча показала сімейне фото разом з чоловіком і дочкою, таким чином привітавши її з днем народження.

Дочка Єфросиніної стала схожою на свою матір / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Мій ангел в її день народження. Моя прекрасна принцеса Нана. Моя найкраща подруга на світі. Люблю тебе", - привітала ведуча молоду дівчину.

Дочка Єфросиніної стала схожою на свою матір / Фото Instagram/mashaefrosinina

У коментарях почали вітати іменинницю та її матір. Усі коментатори відзначали природну красу дівчини.

Маша Єфросиніна привітала дочку / Фото Instagram/mashaefrosinina

Єфросиніна рідко показує свою дочку / Фото Instagram/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна/ инфографика: Главред

Про особу: Маша Єфросиніна Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаСтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша", повідомляє Вікіпедія. Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус" і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.

