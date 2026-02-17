Старша дочка Єфросиніної стала її копією: ведуча поділилася рідкісним фото

Коротко:
Українська ведуча та активістка Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото своєї старшої дочки Нани Хромаєвої.
На своїй сторінці в Instagram ведуча показала сімейне фото разом з чоловіком і дочкою, таким чином привітавши її з днем народження.
"Мій ангел в її день народження. Моя прекрасна принцеса Нана. Моя найкраща подруга на світі. Люблю тебе", - привітала ведуча молоду дівчину.
У коментарях почали вітати іменинницю та її матір. Усі коментатори відзначали природну красу дівчини.
Про особу: Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаСтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша", повідомляє Вікіпедія. Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус" і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.
