Шахедів стане менше: ЗСУ рознесли важливі об’єкти окупантів, що відомо

Руслан Іваненко
30 грудня 2025, 11:55оновлено 30 грудня, 12:36
117
Операція українських сил знизила бойові можливості противника і посилила контроль над фронтом.
Дрон, СБС
Операція була спланована на основі розвідданих / Колаж: Главред, фото: facebook СБС, скріншот

Коротко:

  • СБС ЗСУ провели удар на Донеччині
  • Знищено логістичний хаб і склади БпЛА
  • Пошкоджено пункти підготовки дронів

У ніч на 30 грудня підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України здійснили масштабну операцію з ураження об’єктів противника на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.

За даними командування, операцію провели сили управління розвідки 414-го окремого розвідувального батальйону "Птахи Мадяра" у взаємодії з новоствореним Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем.

Мета удару

Основною метою удару стало завдання максимальних втрат логістичній та технічній інфраструктурі, яка забезпечує підготовку та застосування ударних безпілотників противника типу "Герань", "Шахед" і "Гербера".

Які об’єкти було уражено

У результаті операції було знищено або пошкоджено низку ключових об’єктів, зокрема:

  • логістичний хаб зі зберігання та підготовки БпЛА "Герань/Шахед";
  • пункт передпольотної підготовки й технічного обслуговування БпЛА "Герань/Шахед" і "Гербера";
  • центральний склад боєприпасів для ударних дронів;
  • накопичувальний склад безпілотників "Гербера";
  • пункт зосередження особового складу та технічного персоналу, залученого до підготовки й передпускового обслуговування дронів.

Як готували операцію

У Силах безпілотних систем зазначають, що операція була ретельно спланована на основі розвідувальних даних і спрямована на знищення ключових елементів інфраструктури, які забезпечують підготовку та запуск ударних безпілотних апаратів противника.

Удар є частиною комплексної стратегії українських сил із протидії застосуванню ворожих БпЛА, які Росія систематично використовує для атак на цивільну та військову інфраструктуру України.

У командуванні СБС наголошують, що подібні операції мають на меті зниження бойових можливостей противника та посилення контролю над оперативною обстановкою на фронті.

Дивіться відео знищення ворожих об’єктів

Удари во ворожих об’єктах
Удари во ворожих об’єктах / Фото: Скріншот

Як писав Главред, у ніч на 28 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Також уражено завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Крім того, у ніч на 29 грудня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Майкопі та Тулі. У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників і роботу сил ППО у восьми регіонах.

Нагадаємо, що у ніч на 25 грудня Сили оборони України атакували порт "Темрюк", аеродром поблизу Майкопа і ремонтний підрозділ у Труженці. Крім того, удари Storm Shadow по нафтозаводу в Ростовській області спричинили вибухи на підприємстві, що постачає паливо для російських військ.

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

13:01Синоптик
Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко

12:00Інтерв'ю
Шахедів стане менше: ЗСУ рознесли важливі об’єкти окупантів, що відомо

Шахедів стане менше: ЗСУ рознесли важливі об’єкти окупантів, що відомо

11:55Війна
Реклама
Реклама
Реклама
