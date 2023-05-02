Популярна тенісистка чекає вже другу дитину від свого чоловіка.

https://glavred.net/stars/serena-uilyams-beremenna-vo-vtoroy-raz-10467376.html Посилання скопійоване

Серена Вільямс / Instagram

Семиразова переможниця Вімблдону, американська тенісистка Серена Вільямс вагітна вдруге.

Радісною новиною спортсменка поділилася під час проходу по червоній доріжці разом зі своїм чоловіком Алексісом Оганяном на Met Gala 2023 в понеділок.

Вагітна тенісистка показалася з новою зачіскою і в елегантній чорній сукні Gucci, пише Page Six.

відео дня

Читайте також:

Глибоке плаття Вільямс відрізнялося прозорими рукавами і білою спідницею з тюлю. Вона доповнила обтягуючий образ багатошаровим перловим намистом і пов'язкою на голову.

"Мені добре. Я можу дихати. Я можу перестати ховатися", - сказала 41-річна тенісистка по дорозі в Метрополітен-музей, жартуючи про свої великі плани "не пити".

На фото - Серена Вільямс зі своїм чоловіком на церемонії Met Gala

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що учасник першого сезону проекту "Холостяк", хореограф і учасник танцювального шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський готуватися стати батьком вдруге.

Раніше також з'явилася інформація про те, що російська співачка МакЅим (Марина Абросимова), яка кілька місяців перебувала у важкому стані через ускладнення коронавірусної інфекції, зірвала вже два власних концерти в Росії, опинилася в цікавому положенні.

Крім того, про свою вагітність оголосила актриса і режисер Бонні Райт (грала Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера).

Вас також може зацікавити: