Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Реванш Усик-Дюбуа: коли і де подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Альона Вороніна
11 липня 2025, 12:54
76
Під час реваншу Усик знову захищатиме свої титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі. Стали відомі ставки букмекерів.
Александр Усик, Даниэль Дюбуа
Реванш Усик-Дюбуа відбудеться 19 липня/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, Instagram usykaa, Instagram dynamite_daniel_dubois

Ви дізнаєтеся:

  • Коли реванш Усик-Дюбуа
  • Де дивитися бій Усик-Дюбуа
  • Хто може бути наступним суперником Усика

У суботу, 19 липня, відбудеться реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Про боксерський бій офіційно оголосила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Український і британський боксери зійдуться в об'єднавчому поєдинку на "Вемблі" у Лондоні (Велика Британія). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у важкій ваговій категорії.

відео дня

Главред розповість, де дивитися бій Усик-Дюбуа, які ставки букмекерів, скільки Усик отримає грошей за бій і хто може бути наступним суперником Усика.

Це вже буде друге протистояння між Усиком і Дюбуа. Боксери вперше зійшлися на рингу у серпні 2023 року. Бій тоді відбувався у польському Вроцлаві. Тоді Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді й захистив титули WBO, WBA, IBO і IBF у надважкій вазі.

Час початку бою Усик – Дюбуа

Вечір боксу на "Вемблі" розпочнеться о 19:00 за київським часом 19 липня. У цей час розпочнуться поєдинки андеркарду. Головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться не раніше 23:30.

Де дивитися бій між Усиком і Дюбуа

В Україні трансляцію цього бою показуватиме медіасервіс MEGOGO – він здобув права на трансляцію в нашій державі вечора боксу, який відбуватиметься в Лондоні.

Сам поєдинок між українським і британським боксерами і весь файткард вечора буде доступний глядачам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція традиційно буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг". Крім цього, її можна буде подивитися на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Ставки букмекерів на бій Усик - Дюбуа

Після офіційного оголошення об'єднавчого бою між Усиком і Дюбуа букмекери оцінили шанси боксерів здобути перемогу.

Фаворитом поєдинку аналітики вважають українського боксера. Букмекери вважають, що на перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,20, а на виграш британця – з коефіцієнтом 4,85. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00.

Скільки Усик отримає грошей за бій з Дюбуа

Згідно з інформацією News Bet365, загальний гонорар за бій становитиме 203,5 мільйонів доларів.

Із цієї суми Олександр Усик отримає 132,28 млн доларів, а Даніель Дюбуа – 71,22 млн доларів. Для українського і британського боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

Хто може бути наступним суперником Усика після Дюбуа

Журналісти рубрики "Чемпіон" видання "Українська правда" прогнозують, що наступним суперником Усика після бою з Дюбуа може буть хтось з цих спортсменів: новозеландець Джозеф Паркер, британець Мозес Ітаума, британець Тайсон Ф'юрі, британець Ентоні Джошуа, американець Джейк Пол.

У виданні називають Паркера першим у черзі на такий бій. При цьому тренер Джозефа Паркера Ендрі Лі вважає, що його підопічний міг би перемогти Олександра Усика, якби відбувся такий поєдинок.

"Я думаю, що Паркер переможе Усика. Я знаю, чому Джозеф може перемогти у цьому бою. Йому просто потрібний шанс, щоб це довести. Як на мене, Джозеф заслуговує на цей бій. Він – найбільший виклик для Усика", – заявив тренер Паркера у коментарі для SkySports.

Щодо Мозеса Ітауми, то його промоутер Френк Воррен раніше натякав, що Ітаума може провести бій з Усиком вже цього року.

"Уже цього року Мозес Ітаума може провести бій за звання чемпіона світу. Він може провести бій з Усиком. Це можливо. Один-два бої і Мозес готовий до великого поєдинку", – сказав Воррен.

Третій можливий претендент – Ф’юрі. Незважаючи на те, що він вже закінчив боксерську кар’єру, він є досить непередбачуваним боксером, тому такий бій міг би відбутися, зазначають у виданні. До того ж менеджер Ф’юрі Спенсер Браун публічно підтвердив, що у команді британця задумуються над ще одним двобоєм з Усиком .

Нагадаємо, 38-річний Усик має у своєму послужному списку 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

27-річний Дюбуа має в активі 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. У його списку дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку Дюбуа переміг нокаутом іншого британця Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Олександр Усик
Олександр Усик/ Інфографіка: Главред

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик новини України новини спорту Новини боксу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

13:53Україна
Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

13:49Світ
Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

13:45Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Порошенко похвалився ремонтом дороги за бюджетний кошт, яку зруйнували фури його ж заводу – експерт

Порошенко похвалився ремонтом дороги за бюджетний кошт, яку зруйнували фури його ж заводу – експерт

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Оприлюднено ТОП-10 корупційних та кримінальних скандалів у НАБУ: ЗМІ зʼясували, хто у Бюро веде його до закриття

Оприлюднено ТОП-10 корупційних та кримінальних скандалів у НАБУ: ЗМІ зʼясували, хто у Бюро веде його до закриття

Останні новини

14:34

"Порізати на металобрухт": стала відома доля єдиного авіаносця РФ

14:32

Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше

14:11

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

14:07

Що робити, щоб не згоріти на сонці: лікар озвучив головні правила

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
13:53

Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

13:49

Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

13:45

Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

13:40

ТСК вивчить ефективність НАБУ після низки викриттів і критичних висновків аудиту - нардеп

Реклама
13:33

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

13:15

"Йде нова атака": у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

13:11

Чому 12 липня не можна прати і прибирати: яке церковне свято

13:06

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в УкраїніВідео

12:58

Мінус 15% за тиждень: в Україні популярна ягода дешевшає на очах

12:54

Реванш Усик-Дюбуа: коли і де подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

12:41

Українкам виплатять від 50 000 до 150 000 грн: хто може отримати допомогу

12:34

Нереальна солона вівсянка на сніданок: помідори та сир

12:20

Для Путіна програш немислимий, він налаштований на довгу війну в Україні - FT

12:16

Загроза наступу росіян до Сум: Світан розкрив тривожний сценарійВідео

11:56

Удар РФ по пологовому будинку в Харкові: Зеленський жорстко відреагувавФото

Реклама
11:53

"Пішов із життя під звук шахедів": у Києві прощаються з Ігорем Покладом

11:33

Майже на 30%: базові в Україні продукти неочікувано подорожчали на третину

11:31

В Україну увірвуться небезпечні явища: дата, коли на вулицю краще не виходити

11:12

Виділять 260 млн грн: у Києві запускають систему перехоплення ворожих дронів

11:10

Підірвано офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено бригаду "елітних" військ росіян

11:08

Різко вдарить по здоров’ю: чому не можна читати у транспортіВідео

11:07

Родич режисера "Сватів" вирушив убивати всіх українців

11:04

Китайський гороскоп на завтра 12 липня: Кроликам - заздрість, Бикам - дурниці

10:40

Навіть зібрав усі цитати: Лавров пожалівся Рубіо на ЗеленськогоВідео

10:21

У РФ заявили про атаку дронів: вибухи чули в Тулі, на Курщині та під Москвою

10:14

Олена Кравець схудла на 9 кілограмів - який вона має вигляд тепер

10:11

В Одесі прогриміли вибухи: ЗМІ дізналися про "приліт" дронів РФ по будівлі ТЦКВідео

09:28

"Це головна причина": що сталося між Макроном та його дружиною насправді

09:24

Зникнуть щастя і добробут: священник сказав, чи можна виносити сміття після заходу сонцяВідео

09:13

Гороскоп на завтра 12 липня: Ракам - фінансова вигода, Скорпіонам - яскравий день

09:12

Там були породіллі із малюками: Шахеди "зачепили" пологовий будинок у ХарковіФотоВідео

09:12

РФ має виконати одну умову: Мерц висунув Москві жорсткий ультиматум

09:00

Війна не закінчиться раніше 2028-2029 років, Крим буде звільнено ще за Путіна – СвітанВідео

08:42

Ціни стрімко полетіли вниз: популярна ягода стала доступнішою для українців

08:14

США відновлюють допомогу Україні: Трамп розкрив механізм постачання зброї

Реклама
08:00

Війна в Україні може затягнутися майже на сто років?Погляд

07:55

Гучні вибухи, дрони масово налетіли на РФ: під ударом 3 найбільші підприємстваВідео

07:10

Де "дивне" число: загадка, яка нікого не залишить байдужим

06:32

Удар по медичних закладах: Харківщину затрусило від вибухів, перші деталіВідео

06:11

Чому Путін раптом заговорив про необхідність зниження військових витратПогляд

05:30

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУВідео

05:25

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивованийВідео

04:30

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

04:02

Чи зможуть росіяни захопити лівобережжя України до 2026 року - несподіваний прогнозВідео

03:42

"Летітимуть нам на голови": полковник - про передачу РФ іранських ракетних установокЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти