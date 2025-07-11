Реванш Усик-Дюбуа: коли і де подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Під час реваншу Усик знову захищатиме свої титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі. Стали відомі ставки букмекерів.

https://glavred.net/sport/revansh-usik-dyubua-kogda-i-gde-posmotret-boy-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona-mira-10680491.html Посилання скопійоване

Реванш Усик-Дюбуа відбудеться 19 липня/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, Instagram usykaa, Instagram dynamite_daniel_dubois

Ви дізнаєтеся:

Коли реванш Усик-Дюбуа

Де дивитися бій Усик-Дюбуа

Хто може бути наступним суперником Усика

У суботу, 19 липня, відбудеться реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Про боксерський бій офіційно оголосила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Український і британський боксери зійдуться в об'єднавчому поєдинку на "Вемблі" у Лондоні (Велика Британія). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у важкій ваговій категорії.

відео дня

Главред розповість, де дивитися бій Усик-Дюбуа, які ставки букмекерів, скільки Усик отримає грошей за бій і хто може бути наступним суперником Усика.

Це вже буде друге протистояння між Усиком і Дюбуа. Боксери вперше зійшлися на рингу у серпні 2023 року. Бій тоді відбувався у польському Вроцлаві. Тоді Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді й захистив титули WBO, WBA, IBO і IBF у надважкій вазі.

Час початку бою Усик – Дюбуа

Вечір боксу на "Вемблі" розпочнеться о 19:00 за київським часом 19 липня. У цей час розпочнуться поєдинки андеркарду. Головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться не раніше 23:30.

Де дивитися бій між Усиком і Дюбуа

В Україні трансляцію цього бою показуватиме медіасервіс MEGOGO – він здобув права на трансляцію в нашій державі вечора боксу, який відбуватиметься в Лондоні.

Сам поєдинок між українським і британським боксерами і весь файткард вечора буде доступний глядачам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція традиційно буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг". Крім цього, її можна буде подивитися на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Ставки букмекерів на бій Усик - Дюбуа

Після офіційного оголошення об'єднавчого бою між Усиком і Дюбуа букмекери оцінили шанси боксерів здобути перемогу.

Фаворитом поєдинку аналітики вважають українського боксера. Букмекери вважають, що на перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,20, а на виграш британця – з коефіцієнтом 4,85. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00.

Скільки Усик отримає грошей за бій з Дюбуа

Згідно з інформацією News Bet365, загальний гонорар за бій становитиме 203,5 мільйонів доларів.

Із цієї суми Олександр Усик отримає 132,28 млн доларів, а Даніель Дюбуа – 71,22 млн доларів. Для українського і британського боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

Хто може бути наступним суперником Усика після Дюбуа

Журналісти рубрики "Чемпіон" видання "Українська правда" прогнозують, що наступним суперником Усика після бою з Дюбуа може буть хтось з цих спортсменів: новозеландець Джозеф Паркер, британець Мозес Ітаума, британець Тайсон Ф'юрі, британець Ентоні Джошуа, американець Джейк Пол.

У виданні називають Паркера першим у черзі на такий бій. При цьому тренер Джозефа Паркера Ендрі Лі вважає, що його підопічний міг би перемогти Олександра Усика, якби відбувся такий поєдинок.

"Я думаю, що Паркер переможе Усика. Я знаю, чому Джозеф може перемогти у цьому бою. Йому просто потрібний шанс, щоб це довести. Як на мене, Джозеф заслуговує на цей бій. Він – найбільший виклик для Усика", – заявив тренер Паркера у коментарі для SkySports.

Щодо Мозеса Ітауми, то його промоутер Френк Воррен раніше натякав, що Ітаума може провести бій з Усиком вже цього року.

"Уже цього року Мозес Ітаума може провести бій за звання чемпіона світу. Він може провести бій з Усиком. Це можливо. Один-два бої і Мозес готовий до великого поєдинку", – сказав Воррен.

Третій можливий претендент – Ф’юрі. Незважаючи на те, що він вже закінчив боксерську кар’єру, він є досить непередбачуваним боксером, тому такий бій міг би відбутися, зазначають у виданні. До того ж менеджер Ф’юрі Спенсер Браун публічно підтвердив, що у команді британця задумуються над ще одним двобоєм з Усиком .

Нагадаємо, 38-річний Усик має у своєму послужному списку 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

27-річний Дюбуа має в активі 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. У його списку дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку Дюбуа переміг нокаутом іншого британця Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Олександр Усик/ Інфографіка: Главред

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред