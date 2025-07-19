Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Іменита Серена Вільямс похвалилася розкішним пресом у бікіні

Олена Кюпелі
19 липня 2025, 11:06оновлено 19 липня, 13:05
57
Спортсменка вирушила на відпочинок зі своїми подругами.
Серена Вільямс показала шикарну фігуру
Серена Вільямс показала шикарну фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/serenawilliams

Коротко:

  • Як зараз виглядає Серена Вільямс
  • З ким вона провела вихідний

Семиразова переможниця Вімблдону, американська тенісистка Серена Вільямс показала свою розкішну спортивну фігуру після других пологів.

Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Велика тенісистка позувала в бікіні-топі, плавках і в'язаній гачком спідниці приємного відтінку барвінкового синього під час гламурної прогулянки на яхті з друзями.

Серена Вільямс показалася на яхті з подругами
Серена Вільямс показалася на яхті з подругами / Фото Instagram/serenawilliams

Легенда тенісу, відома своїми розкішними вбраннями, навіть узгодила образи зі своїми подругами, які, відпочиваючи на яхті, носили такі ж яскраві в'язані накидки.

Серена Вільямс показалася на яхті з подругами
Серена Вільямс показалася на яхті з подругами / Фото Instagram/serenawilliams

В Instagram Stories вона висловила подяку стилістці Ліндрі Імані за створення стильних образів для групи в стилі "морський шик".

"Ми з моїми дівчатками... сьогодні ввечері на вулиці", - підписала спортсменка карусель.

Серена Вільямс показалася на яхті з подругами
Серена Вільямс показалася на яхті з подругами / Фото Instagram/serenawilliams

Шанувальники багаторазової чемпіонки Вімблдону кинулися в коментарі, щоб висловити захоплення свіжими фотографіями з літніх канікул.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, Главред раніше розповів, коли і де подивитися бій Усик-Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Під час реваншу Усик знову захищатиме свої титули WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі.

Також повідомлялося, що Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон, щоб підтримати його перед боєм із Дюбуа. На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала знімки, на яких показалася в обіймах чоловіка.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Серена Вільямс новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Позбавити РФ можливості штурмувати: військовий вийшов із заявою про наступ ЗСУ

Позбавити РФ можливості штурмувати: військовий вийшов із заявою про наступ ЗСУ

12:01Фронт
Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується

Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується

11:26Війна
300 дронів і 30 ракет, 10 областей постраждали: Зеленський зробив заяву після атаки РФ

300 дронів і 30 ракет, 10 областей постраждали: Зеленський зробив заяву після атаки РФ

10:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Чорний список" для консервації: які продукти краще не закривати в банки

"Чорний список" для консервації: які продукти краще не закривати в банки

Гороскоп Таро на серпень 2025: Ракам - поїздка, Левам - розчарування, Дівам - подарунок

Гороскоп Таро на серпень 2025: Ракам - поїздка, Левам - розчарування, Дівам - подарунок

Вилитий Кіркоров: син Стоцької пішов ще й на зріст

Вилитий Кіркоров: син Стоцької пішов ще й на зріст

Масштабні вибухи одразу в кількох великих містах - РФ вдарила по Україні балістикою

Масштабні вибухи одразу в кількох великих містах - РФ вдарила по Україні балістикою

Гороскоп на завтра 20 липня: Тельцям - конфлікт, Водоліям - несподіваний подарунок

Гороскоп на завтра 20 липня: Тельцям - конфлікт, Водоліям - несподіваний подарунок

Останні новини

14:09

Ідеальна начинка для пирога: як заморозити сливи з цедрою лимона та медом

13:50

Українцям виплатять пенсію у 11 тисяч гривень: що потрібно для таких виплат

13:47

Метод, який врятує ноги від натирання: як розширити взуття в домашніх умовах

13:24

Зебру знайдуть лише люди з "орлиним зором": на загадку є всього 5 секунд

12:48

Як знищити портулак на городі: китайський метод боротьби з підступним бур'яном

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
12:46

Мобілізація не компенсовує: АТЕШ розповіли про серйозну проблему в армії РФ

12:06

ТОП-10 найнадійніших б/у авто до п’яти років: експерти озвучили список

12:01

Позбавити РФ можливості штурмувати: військовий вийшов із заявою про наступ ЗСУ

11:32

Як зняти "порчу": священник чесно відповівВідео

Реклама
11:26

Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується

11:06

Іменита Серена Вільямс похвалилася розкішним пресом у бікіні

10:50

"Шанси обох суперників рівні": відомий боксер зробив тривожний прогноз бою Усика

10:25

300 дронів і 30 ракет, 10 областей постраждали: Зеленський зробив заяву після атаки РФФото

10:23

Персики будуть вдячні: названо диво-препарат проти кучерявості листяВідео

10:09

ЗСУ розгромили штурм на місто: Сирський розкрив точку фронту, де знищено ворога

09:27

Палата представників США затвердила продовження військової допомоги Україні

09:15

"Наймасованіша атака": РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства

09:04

У РФ розпочався транспортний колапс: дрони боляче атакували Москву і не тільки

08:10

РЕБ мають низьку ефективність проти дронів?Погляд

07:52

Спалахнула 9-поверхівка: РФ вдарила по Одесі, є загибла і поранені – усі деталіФотоВідео

Реклама
07:10

Де три відмінності між хлопцями: на пошук розгадки є всього 15 секунд

06:50

Росія більше нічим не здивує: усе, на що здатна — вже на століПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із дівчиною, яка їсть локшину, за 51 с

05:25

Як правильно українською – "усміхатися" чи "посміхатися": вчителька пояснилаВідео

04:56

Про Росію ще ніхто не знав: де і хто придумав окрошку

04:30

Фортуна буде на боці 6 знаків зодіаку: кому неймовірно пощастить 19 липня

04:04

Гороскоп на завтра 20 липня: Тельцям - конфлікт, Водоліям - несподіваний подарунок

03:30

Гороскоп Таро на серпень 2025: Ракам - поїздка, Левам - розчарування, Дівам - подарунок

03:02

Що насправді відлякує комарів за секунди - перевірені засоби проти москітівВідео

02:49

РФ під масованою атакою дронів: вибухи гримлять у Підмосков'ї

02:20

Чи помітите ви помилку на малюнку за 5 секунд: головоломка для вундеркіндів

01:46

Про павуків у будинку можна забути назавжди - допоможе спрей із 2 інгредієнтів

00:43

РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві: на місці прильотів сильна пожежа

00:06

Чи закінчиться війна в 2025 році: Мадяр озвучив невтішний прогноз

18 липня, п'ятниця
23:32

"Ми не просили їх воювати": в Орбана зробили цинічну заяву про Україну

22:41

У Києві чутно вибухи: на столицю летять "табуни" ШахедівВідео

22:03

Чим відрізняються 2 дідусі: із загадкою впораються лише справжні інтелектуали

22:02

Хороших новин немає: Симоньян розповіла про стан Кеосаяна

21:47

Вилитий Кіркоров: син Стоцької пішов ще й на зріст

21:38

У світі такого немає: Україна створила новий тип зброї

Реклама
21:38

Чи можна відправляти панахиду раніше чи пізніше: священник назвав "правильний" часВідео

21:35

Найближчим часом буде масований обстріл: біля Києва вже працює ППО

21:14

У НАТО б'ють на сполох: Альянс попередив про загрозу війни з РФ і Китаєм, деталі

21:13

Зеленський і Трамп досягли важливої домовленості: у новому Кабміні розкрили подробиці

20:37

Для чого насправді потрібна "Х" на спині піджака - стиліст розкрив таємницюВідео

20:26

Справжній потоп накрив Україну: синоптики та рятувальники б'ють на сполохВідео

20:14

Масштабні вибухи одразу в кількох великих містах - РФ вдарила по Україні балістикою

20:09

Путін не прийме ультиматум Трампа і здатен на відчайдушний крок - Foreign Affairs

20:04

Удари по РФ стануть "більш відчутними" - Зеленський анонсував відповідь України

19:42

Викликав масову істерію: як СРСР боровся з колорадським жуком і чому програвВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти