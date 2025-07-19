Іменита Серена Вільямс похвалилася розкішним пресом у бікіні

Коротко:
- Як зараз виглядає Серена Вільямс
- З ким вона провела вихідний
Семиразова переможниця Вімблдону, американська тенісистка Серена Вільямс показала свою розкішну спортивну фігуру після других пологів.
Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Велика тенісистка позувала в бікіні-топі, плавках і в'язаній гачком спідниці приємного відтінку барвінкового синього під час гламурної прогулянки на яхті з друзями.
Легенда тенісу, відома своїми розкішними вбраннями, навіть узгодила образи зі своїми подругами, які, відпочиваючи на яхті, носили такі ж яскраві в'язані накидки.
В Instagram Stories вона висловила подяку стилістці Ліндрі Імані за створення стильних образів для групи в стилі "морський шик".
"Ми з моїми дівчатками... сьогодні ввечері на вулиці", - підписала спортсменка карусель.
Шанувальники багаторазової чемпіонки Вімблдону кинулися в коментарі, щоб висловити захоплення свіжими фотографіями з літніх канікул.
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