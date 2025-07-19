Іменита Серена Вільямс похвалилася розкішним пресом у бікіні

Спортсменка вирушила на відпочинок зі своїми подругами.

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Серена Вільямс показала шикарну фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/serenawilliams

Коротко:

Як зараз виглядає Серена Вільямс

З ким вона провела вихідний

Семиразова переможниця Вімблдону, американська тенісистка Серена Вільямс показала свою розкішну спортивну фігуру після других пологів.

Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Велика тенісистка позувала в бікіні-топі, плавках і в'язаній гачком спідниці приємного відтінку барвінкового синього під час гламурної прогулянки на яхті з друзями.

Серена Вільямс показалася на яхті з подругами / Фото Instagram/serenawilliams

Легенда тенісу, відома своїми розкішними вбраннями, навіть узгодила образи зі своїми подругами, які, відпочиваючи на яхті, носили такі ж яскраві в'язані накидки.

Серена Вільямс показалася на яхті з подругами / Фото Instagram/serenawilliams

В Instagram Stories вона висловила подяку стилістці Ліндрі Імані за створення стильних образів для групи в стилі "морський шик".

"Ми з моїми дівчатками... сьогодні ввечері на вулиці", - підписала спортсменка карусель.

Серена Вільямс показалася на яхті з подругами / Фото Instagram/serenawilliams

Шанувальники багаторазової чемпіонки Вімблдону кинулися в коментарі, щоб висловити захоплення свіжими фотографіями з літніх канікул.

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Зазначимо, Главред раніше розповів, коли і де подивитися бій Усик-Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Під час реваншу Усик знову захищатиме свої титули WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі.

Також повідомлялося, що Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон, щоб підтримати його перед боєм із Дюбуа. На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала знімки, на яких показалася в обіймах чоловіка.

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