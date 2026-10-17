Куди подівся хореограф Раду Поклітару і як він зараз виглядає

Раду Поклітару тривалий час був суддею популярного шоу, а також ставить вистави у "Київ Модерн-балеті".

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Раду Поклітару - один із найвідоміших балетмейстерів в Україні / Колаж Главред, фото Instagram/radupoklitaru_official_page

Коротко:

Як зараз виглядає Раду Поклітару і чим займається

Де зараз балетний маестро

Головний балетмейстер Академічного театру "Київ Модерн-балет" Раду Поклітару останнім часом рідко з’являється на публіці й уже давно не дає інтерв’ю.

"Главред" вирішив з’ясувати, чим зараз займається маестро, чим живе, а також як зараз працює його головне "дітище" - "Київ Модерн-балет".

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Раду Поклітару та його "Київ Модерн-балет"

Як відомо, Раду Поклітару здобув велику популярність в Україні після того, як став членом журі танцювального шоу "Танцюють усі". Тоді Раду вважали найвимогливішим і найсуворішим суддею.

"Київ Модерн-балет" продовжує працювати в Києві / Фото Instagram/kyiv_modern_ballet_official

Однак головним його "дітищем" можна вважати київський балет "Київ Модерн-балет", який, як і раніше, виступає в Києві та бере участь у великих фестивалях. У тому числі за кордоном.

"Київ Модерн-балет" продовжує працювати в Києві / Фото Instagram/kyiv_modern_ballet_official

Крім того, на сторінці балету вже є анонс балету-фантасмагорії у двох діях "Лускунчик. Версія" у постановці Раду Поклітару за мотивами твору Е.Т.А. Гофмана "Лускунчик і Мишачий король".

Куди подівся Раду Поклітару після початку війни

Повномасштабна війна змусила Раду Поклітару покинути Київ: у перші дні вторгнення хореограф вирушив на захід України. При цьому до останнього він не очікував, що терористична Росія розпочне велику війну. В інтерв’ю для проєкту "Наодинці" на YouTube-каналі ТСН балетмейстер розповідав, що незадовго до вторгнення якраз закінчив будівництво власного будинку.

Раду Поклітару працює в Києві / Фото Facebook/Radu Poklitaru

Через деякий час Поклітару повернувся до столиці й продовжив роботу. Театр "Київ Модерн-балет" відновив діяльність після 24 лютого 2022 року з вистави "Завтра", створеної під музику Фредеріка Шопена.

За словами хореографа, війна стала для нього переломним етапом. Пережите змінило його ставлення до життя та людей: він став м’якшим у спілкуванні, терпимішим до оточуючих і переглянув власні погляди на багато речей.

Поза театром Поклітару знайшов для себе нове захоплення - скандинавську ходьбу. Це захоплення вже дозволило йому пройти понад три тисячі кілометрів. При цьому хореограф зазначає, що з роками дедалі більше тяжіє до усамітнення і стає інтровертом. А компанію йому в повсякденному житті незмінно складає улюблений пес Расті.

Раду Поклітару працює в Києві / Фото Facebook/Radu Poklitaru

В одному з коментарів для "Суспільного" Раду сказав, що ментально та психологічно він сильно змінився. "Точно став не таким, яким був до війни. Будь-яка війна змінює людину", - додав він.

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Про особу: Раду Поклітару Раду Поклітару - хореограф-постановник, який працює в Україні та багатьох інших країнах світу, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, лауреат премії "Людина року", Народний артист Молдови, лауреат міжнародних конкурсів, засновник і головний балетмейстер Академічного театру "Київ Модерн-балет". Професор кафедри сучасної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв. Хореографічна мова Раду Поклітару - це складний синтез авторської пластики та класичного танцю.

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