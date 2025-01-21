Білий лебідь у руках Трампа: яким було друге інавгураційне вбрання Меланії

Меланія Трамп у вечірній сукні від старовинного друга та в вінтажних коштовностях мала розкішний вигляд.

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Меланія Трамп на інавгурації Дональда Трампа - образ Меланії Трамп на Liberty Ball / колаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump

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Друге вбрання першої леді в день інавгурації Дональда Трампа виявилося яскравішим за перше

Його створенням займався давній друг Меланії Трамп

Над чорним канотьє Меланії Трамп, за яким вона ховалася всю церемонію інавгурації свого чоловіка, активно посміюються в Мережі. Багато хто зазначає, що темне вбрання першої леді Дональда Трампа відображає її внутрішнє невдоволення тим, що їй знову доведеться ставати дуже публічною персоною.

Проте, якщо Меланія і була в поганому настрої вранці, на офіційній частині, до вечора, коли її чоловік давав традиційний для президентів Бал Свободи (Liberty Ball), Трамп піднеслася духом.

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Вона щиро посміхалася, коли публіка вітала президента США і його першу леді, та з задоволенням танцювала з Дональдом Трампом їхній перший танець у новому статусі. Для Балу Свободи Меланія обрала елегантну білу сукню з відкритими плечима і високим розрізом до середини стегна.

Вбрання з чорною геометричною окантовкою для першої леді США створив Ерве П'єр - один зі стилістів Трамп, якому також належить авторство її сукні для Балу Свободи 2017 року. Дружина Дональда Трампа доповнила образ білими туфлями-човниками на шпильці і чорним чокером, дорогоцінним елементом якого послужила вінтажна брошка 1955 року від ювелірного дому Гаррі Віностона.

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Хто така Меланія Трамп? Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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