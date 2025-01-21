Білий лебідь у руках Трампа: яким було друге інавгураційне вбрання Меланії

Стисло:
- Друге вбрання першої леді в день інавгурації Дональда Трампа виявилося яскравішим за перше
- Його створенням займався давній друг Меланії Трамп
Над чорним канотьє Меланії Трамп, за яким вона ховалася всю церемонію інавгурації свого чоловіка, активно посміюються в Мережі. Багато хто зазначає, що темне вбрання першої леді Дональда Трампа відображає її внутрішнє невдоволення тим, що їй знову доведеться ставати дуже публічною персоною.
Проте, якщо Меланія і була в поганому настрої вранці, на офіційній частині, до вечора, коли її чоловік давав традиційний для президентів Бал Свободи (Liberty Ball), Трамп піднеслася духом.
Вона щиро посміхалася, коли публіка вітала президента США і його першу леді, та з задоволенням танцювала з Дональдом Трампом їхній перший танець у новому статусі. Для Балу Свободи Меланія обрала елегантну білу сукню з відкритими плечима і високим розрізом до середини стегна.
Вбрання з чорною геометричною окантовкою для першої леді США створив Ерве П'єр - один зі стилістів Трамп, якому також належить авторство її сукні для Балу Свободи 2017 року. Дружина Дональда Трампа доповнила образ білими туфлями-човниками на шпильці і чорним чокером, дорогоцінним елементом якого послужила вінтажна брошка 1955 року від ювелірного дому Гаррі Віностона.
Big Woow - Дональд Трамп і Меланія Трамп на інавгураційній церемонії першого танцю в якості президента і першої леді... ?#Трамп#Меланія#ТрампІнаугурація2025#Дональд Трамп#Меланія Трамп#Уса#президент Трамп#Вашингтон, Вашингтон, округ Колумбія #Білий дім#Америкаpic.twitter.com/SzMAA6TGJV- Ashish Kushwaha (@AshiishKushwaha) 21 січня 2025 року
FLOTUS!??? #MELANIApic.twitter.com/3PN8Pynuq6- Mother Trumper (@lynnhowlett) January 21, 2025
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Хто така Меланія Трамп?
Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.
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