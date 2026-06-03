Куди поділася і як зараз виглядає Влада Літовченко

Коротко:
- Як зараз виглядає Влада Литовченко
- Чим вона зараз займається
Українська фотомодель і громадська діячка Влада Литовченко якось зникла з радарів українських ЗМІ і зовсім не дає приводів для публікацій.
Главред вирішив дізнатися, як зараз виглядає Влада Литовченко і чим зараз займається.
Хто така Влада Литовченко
Народилася 7 серпня 1970 року в Броварах Київської області.
Закінчила музичне училище імені Глієра за класом фортепіано, а потім Одеську консерваторію.
Вона також закінчила Дипломатичну академію при МЗС України та аспірантуру.
Модельна кар'єра Литовченко
У модельне агентство Влада прийшла за компанію з подругою і завдяки щасливому випадку "опинилася в потрібний час у потрібному місці". Про це пише Вікіпедія.
Літовченко почала поєднувати цю роботу з посадою менеджера агентства. Власне агентство "Karin MMG" (Karin Model Management Group) Влада очолювала з 1998 по 2009 р.
Влада Літовченко є обличчям п'яти торгових марок "Osmany Laffita", "Dr. Sante Rozarium", "Євген Фененко", "М'яке золото". З 11 травня 2007 року Влада була "обличчям" компанії "Ягуар".
Більше того, Влада стала однією з перших українок, які потрапили на обкладинку журналу "Playboy".
Особисте життя
Літовченко була двічі одружена — з Ігорем Літовченком, засновником компанії "Київстар", та з бізнесменом Сергієм Прокаєвим. У неї дві доньки — Маргарита та Христина.
Влада Литовченко зараз
Литовченко на сьогоднішній день є діячем культури, вона бере участь у роботі культурних організацій і реалізує проекти, спрямовані на розвиток національної історії та традицій. Також вона є автором безлічі публікацій з культури, історії та дипломатії і відома своєю благодійною діяльністю. З 2016 року Литовченко очолює Вишгородський історико-культурний заповідник і є одним із провідних експертів у цій галузі.
Згідно з останніми даними, Влада Літовченко входить до складу експертної ради премії для дітей "Kids Gravity Awards".
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Про особу: Влада Літовченко
Влада Литовченко — кандидат історичних наук, директор КЗ КОР "Вишгородський історико-культурний заповідник", член Експертної ради з нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.
Колишня модель і менеджерка модельного агентства. Була двічі одружена, має двох дітей.
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