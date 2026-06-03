Куди поділася і як зараз виглядає Влада Літовченко

Влада Литовченко — одна з найкрасивіших жінок України та Київщини.

https://glavred.net/starnews/kuda-delas-i-kak-seychas-vyglyadit-vlada-litovchenko-10770104.html Посилання скопійоване

Куди поділася Влада Литовченко / Колаж Главред, фото Instagram/vlada.lytovchenko

Коротко:

Як зараз виглядає Влада Литовченко

Чим вона зараз займається

Українська фотомодель і громадська діячка Влада Литовченко якось зникла з радарів українських ЗМІ і зовсім не дає приводів для публікацій.

Главред вирішив дізнатися, як зараз виглядає Влада Литовченко і чим зараз займається.

відео дня

Хто така Влада Литовченко

Народилася 7 серпня 1970 року в Броварах Київської області.

Закінчила музичне училище імені Глієра за класом фортепіано, а потім Одеську консерваторію.

Вона також закінчила Дипломатичну академію при МЗС України та аспірантуру.

Модельна кар'єра Литовченко

У модельне агентство Влада прийшла за компанію з подругою і завдяки щасливому випадку "опинилася в потрібний час у потрібному місці". Про це пише Вікіпедія.

Літовченко почала поєднувати цю роботу з посадою менеджера агентства. Власне агентство "Karin MMG" (Karin Model Management Group) Влада очолювала з 1998 по 2009 р.

Літовченко знімалася в глянцевих журналах / Фото Вікіпедія

Влада Літовченко є обличчям п'яти торгових марок "Osmany Laffita", "Dr. Sante Rozarium", "Євген Фененко", "М'яке золото". З 11 травня 2007 року Влада була "обличчям" компанії "Ягуар".

Більше того, Влада стала однією з перших українок, які потрапили на обкладинку журналу "Playboy".

Як зараз виглядає Влада Литовченко / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Особисте життя

Літовченко була двічі одружена — з Ігорем Літовченком, засновником компанії "Київстар", та з бізнесменом Сергієм Прокаєвим. У неї дві доньки — Маргарита та Христина.

Як зараз виглядає Влада Литовченко / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Влада Литовченко зараз

Литовченко на сьогоднішній день є діячем культури, вона бере участь у роботі культурних організацій і реалізує проекти, спрямовані на розвиток національної історії та традицій. Також вона є автором безлічі публікацій з культури, історії та дипломатії і відома своєю благодійною діяльністю. З 2016 року Литовченко очолює Вишгородський історико-культурний заповідник і є одним із провідних експертів у цій галузі.

Влада Літовченко зараз / Фото Instagram/vlada.lytovchenko

Згідно з останніми даними, Влада Літовченко входить до складу експертної ради премії для дітей "Kids Gravity Awards".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Камалія поділилася болючою темою — її сімейний бізнес втретє став мішенню для російської атаки.

Раніше також колишня дружина колишнього українського продюсера Олександра Цекало, який проміняв її на художницю з Казахстану Дарину Ервін, зробила путіністу шах і мат.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Влада Літовченко Влада Литовченко — кандидат історичних наук, директор КЗ КОР "Вишгородський історико-культурний заповідник", член Експертної ради з нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України. Колишня модель і менеджерка модельного агентства. Була двічі одружена, має двох дітей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред