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Куди зникла Діана Дорожкина: що відомо про життя української дизайнерки

Олена Кюпелі
28 жовтня 2026, 11:46оновлено 28 жовтня, 12:42
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Діана Дорожкина не стільки зникла, скільки змінила напрямок своєї професійної діяльності.
Куди поділася Діана Дорожкина
Куди поділася Діана Дорожкина / Колаж Главред, фото Instagram/diana.dorozhkina

Українська дизайнерка Діана Дорожкина свого часу була однією з найпомітніших постатей української модної індустрії. Її колекції привертали увагу публіки, а саму модельєрку знали завдяки ефектним вбранням, корсетам та участі в модних показах. Однак сьогодні ім’я Дорожкиної з’являється в інформаційному просторі значно рідше.

Куди поділася Діана Дорожкина, де вона зараз живе і чим займається, розповість Главред.

Чому Діана Дорожкина зникла з публічного простору

Діана Дорожкина не стільки зникла, скільки змінила напрямок своєї професійної діяльності. Якщо раніше її ім’я насамперед асоціювалося з українською модою та створенням одягу, то пізніше в її житті дедалі більшу роль почало відігравати мистецтво.

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В інтерв’ю виданню"Факти", опублікованому в травні 2021 року, дизайнерка розповідала, що вже кілька років живе між Україною та Сполученими Штатами. За її словами, в Америці вона активно займалася художніми проєктами та представляла свої роботи в галереях.

Отже, зменшення інтересу до її особи у звичних світських новинах не означає, що Дорожкина відмовилася від творчості. Навпаки, вона освоювала нові напрямки та розвивалася за межами традиційної модної індустрії.

Де зараз живе Діана Дорожкина

У 2021 році Діана Дорожкина розповідала, що частину року проводить у Флориді, а решту часу - у Києві. Американський клімат, за її словами, підходив їй краще, а життя за океаном відкрило нові можливості для творчої реалізації.

При цьому дизайнерка наголошувала, що зберігає тісний зв’язок з Україною. У Києві жили її батьки та донька Дарина, з якою у неї були близькі стосунки.

Діана Дорожкина у Києві
Діана Дорожкина в Києві / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Дорожкина зазначала, що переїзд не означав відмови від рідної країни. Вона продовжувала працювати над проєктами, пов’язаними з українською модою, і планувала повернутися до створення колекцій.

Однак ці відомості стосуються періоду, коли дизайнерка давала інтерв’ю у 2021 році. У доступних публікаціях недостатньо свіжих достовірних даних про її нинішнє місце проживання, тому стверджувати, що сьогодні вона, як і раніше, дотримується колишнього ритму життя між двома країнами, не можна.

Чим займається Діана Дорожкина зараз

Широкій аудиторії Діана Дорожкина відома насамперед як модельєрка та засновниця власного модного дому. У 2002 році вона відкрила "Модний дім Діани Дорожкиної", де створювала авторські колекції та працювала з клієнтами.

Особливу популярність дизайнерці принесли корсети та вбрання зі складним кроєм і декоративними елементами. Її роботи представляли на модних заходах за межами України, зокрема у США.

Згодом творчі інтереси Дорожкиної вийшли за межі дизайну одягу. В інтерв’ю 2021 року вона розповідала, що займається створенням об’ємних художніх об’єктів та скульптурних композицій. Однією з таких робіт стала тривимірна конструкція "Відродження Всесвіту", представлена в галереї у Флориді.

Як зараз виглядає Діана Дорожкина
Як зараз виглядає Діана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

За словами модельєра, мистецтво дозволило їй по-новому розкрити себе та розпочати професійне життя в іншій країні.

У Діани Дорожкиної є власний сайт, де головними є три напрямки: фешн, арт і дизайн.

Втім, її останні колекції датуються 2017 роком. Проте дизайнерка продовжує займатися творчістю і створює просто неймовірні скульптури.

Діана Дорожкина та її скульптури
Діана Дорожкина та її скульптури / Фото Instagram/diana.dorozhkina
Діана Дорожкина та її скульптури
Діана Дорожкина та її скульптури / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Крім того, у березні у Флориді відбулася персональна виставка дизайнерки.

"За роки своєї кар’єри Дорожкина створила безліч творів мистецтва, використовуючи авторські, унікальні техніки та матеріали. У її портфоліо - живописні полотна, колажі та ефектні, естетично виразні манекени; ці роботи експонувалися в різних галереях і сьогодні перебувають у приватних колекціях. Сьогодні Дорожкина мешкає у США та присвячує себе створенню унікальних скульптур і картин", - йдеться у презентації знаменитості.

Чим зараз займається Діана Дорожкина
Чим зараз займається Діана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Що відомо про особисте життя Діани Дорожкиної

Незважаючи на інтерес до її кар'єри, дизайнерка намагалася зберігати певну дистанцію між професійною діяльністю та особистим життям.

Відомо, що у Діани є донька Дар’я. В інтерв’ю 2021 року Дорожкина розповідала, що донька вирішила залишитися в Україні й займалася кінним спортом. Дизайнерка говорила про теплі стосунки зі спадкоємицею та зізнавалася, що важко переносить розлуку з близькими.

Чому про Діану Дорожкину стали менше говорити

Інтерес до знаменитостей нерідко змінюється разом із професійними пріоритетами самих публічних осіб. У період активної роботи в модній індустрії Дорожкина регулярно з’являлася у світській хроніці, брала участь у показах і давала інтерв’ю.

Коли дизайнерка зосередилася на художніх проєктах і житті за кордоном, її ім’я стало рідше з’являтися у звичних публікаціях про моду та український шоу-бізнес.

Чим зараз займається Діана Дорожкина
Чим зараз займається Діана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

При цьому відсутність частих новин не дає підстав вважати, що вона припинила професійну діяльність. Згідно з останніми знайденими докладними інтерв’ю, Дорожкина продовжувала займатися творчістю та розвиватися як художниця.

Куди поділася Діана Дорожкина: що відомо на сьогодні

Діана Дорожкина - українська дизайнерка, яка з часом розширила свою діяльність і звернулася до сучасного мистецтва. У 2021 році вона розповідала про роботу в США, мистецькі проєкти та життя між Флоридою та Києвом.

Чим зараз займається Діана Дорожкина
Чим зараз займається Діана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Тому говорити про повне зникнення модельєра з творчого середовища було б неправильно. Швидше, її професійна діяльність стала менш помітною у звичному світському порядку денному, а інтереси вийшли за межі створення одягу.

При цьому точних підтверджених відомостей про те, де Діана Дорожкина живе зараз і над якими проєктами працює у 2026 році, недостатньо. Щоб розповісти про її нинішнє життя детальніше, потрібні актуальні інтерв’ю або публікації самої дизайнерки.

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