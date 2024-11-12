Королівський біограф розсекретив останні слова королеви Єлизавети II

Короткий зміст:
- Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року
- За два дні до її смерті були документально зафіксовані її останні слова
Британська королева Єлизавета II мирно померла в шотландському замку Балморал 8 вересня 2022 року. Але лише нещодавно стало відомо, якими були останні слова Її Величності.
Йдеться про писемне мовлення. Королева Єлизавета II мала чудову звичку - щодня вести щоденник. Усі її записи сьогодні зберігаються, як неоціненна пам'ятка її 70-річного правління та корисне джерело різноманітних відомостей.
Так королівський біограф Роберт Гардман, якого цитує видання People, дізнався і опублікував у доповненій біографії короля Чарльза III, що останній запис покійна мама монарха зробила 6 вересня 2022 року, за два дні до своєї смерті.
Він містить лише 5 слів: "Сьогодні Едвард приходив до мене" (в оригіналі "Edward came to see me" - прим. редактора). Гардман припускає, що йдеться про її особистого секретаря Едварда Янга. З ним Її Величність могла обговорювати підготовку до останньої у своєму житті публічної події: зустрічі з Ліз Трасс для її призначення прем'єр-міністром Великої Британії, що відбулося якраз 6 вересня 2022 року.
Британська королівська сім'я - останні новини:
Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.
Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.
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Хто така Єлизавета II?
Єлизавета II - королева Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності націй з 6 лютого 1952 року до своєї смерті 8 вересня 2022 року. Правила 70 років і сім місяців, найдовше за всіх британських монархів.
Час від часу вона стикалася з республіканськими настроями і критикою королівської сім'ї в ЗМІ, особливо після розпаду одружень її дітей, її annus horribilis 1992 року і смерті її колишньої невістки Діани, принцеси Уельської 1997 року. Однак підтримка монархії в Сполученому Королівстві залишалася незмінно високою, як і її особиста популярність. Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.
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