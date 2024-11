Королівський біограф розсекретив останні слова королеви Єлизавети II

Стало відомо, про що писала Її Величність за два дні до того, як уся Велика Британія поринула в жалобу.

https://glavred.net/starnews/korolevskiy-biograf-rassekretil-poslednie-slova-korolevy-elizavety-ii-10613762.html Посилання скопійоване

Смерть Єлизавети II - оприлюднено останні слова Єлизавети II / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Короткий зміст:

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року

За два дні до її смерті були документально зафіксовані її останні слова

Британська королева Єлизавета II мирно померла в шотландському замку Балморал 8 вересня 2022 року. Але лише нещодавно стало відомо, якими були останні слова Її Величності.

Йдеться про писемне мовлення. Королева Єлизавета II мала чудову звичку - щодня вести щоденник. Усі її записи сьогодні зберігаються, як неоціненна пам'ятка її 70-річного правління та корисне джерело різноманітних відомостей.

відео дня

Так королівський біограф Роберт Гардман, якого цитує видання People, дізнався і опублікував у доповненій біографії короля Чарльза III, що останній запис покійна мама монарха зробила 6 вересня 2022 року, за два дні до своєї смерті.

Він містить лише 5 слів: "Сьогодні Едвард приходив до мене" (в оригіналі "Edward came to see me" - прим. редактора). Гардман припускає, що йдеться про її особистого секретаря Едварда Янга. З ним Її Величність могла обговорювати підготовку до останньої у своєму житті публічної події: зустрічі з Ліз Трасс для її призначення прем'єр-міністром Великої Британії, що відбулося якраз 6 вересня 2022 року.

Єлизавета II та Ліз Трасс 6 вересня 2022 року / instagram.com/theroyalfamily

Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

Читайте також:

Хто така Єлизавета II? Єлизавета II - королева Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності націй з 6 лютого 1952 року до своєї смерті 8 вересня 2022 року. Правила 70 років і сім місяців, найдовше за всіх британських монархів.

Час від часу вона стикалася з республіканськими настроями і критикою королівської сім'ї в ЗМІ, особливо після розпаду одружень її дітей, її annus horribilis 1992 року і смерті її колишньої невістки Діани, принцеси Уельської 1997 року. Однак підтримка монархії в Сполученому Королівстві залишалася незмінно високою, як і її особиста популярність. Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред