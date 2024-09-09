Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком: 'Страшний шлях'

Принцеса Кетрін Уельська відповіла на важливе запитання про свою довгу, болючу і складну боротьбу за життя.

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Кейт Міддлтон рак - принцеса Кетрін Уельська завершила лікування від онкології / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

У березні 2024 року принцеса Кетрін Уельська після тривалої відсутності на публіці була змушена виступити із заявою - вона зізналася, що їй діагностували онкологію. У зв'язку з цим британська королівська сім'я була змушена пережити складний період, а сама Кейт Міддлтон - перенести важке лікування.

Сьогодні на офіційній сторінці принца і принцеси Уельських в Instagram з'явилося нове відеозвернення від Кетрін. У ньому майбутня королева Великобританії повідомила дуже важливу новину.

Зворушливий відеоролик показує сім'ю Кейт Міддлтон: прогулянки з дітьми і чоловіком лісом, пікніки просто неба, ігри в карти з батьками - прості радощі, які принцеса почала цінувати ще більше у зв'язку з небезпечною хворобою, яка підірвала її організм.

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У коментарі до відео принцеса Кетрін Уельська поділилася, що завершила курс хіміотерапії, і подякувала всім за надану їй та її родині підтримку. Також вона анонсувала поступове повернення до своїх королівських обов'язків.

"Зараз, коли літо добігає кінця, я не можу передати словами, яке це полегшення - нарешті закінчити курс хіміотерапії. Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нашої родини. Життя, як ви знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати спосіб пересуватися бурхливими водами і невідомими дорогами. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для тих, хто поруч із вами. Змирившись із цим, ви стикаєтеся з власною вразливістю так, як ніколи раніше не замислювалися, а разом із цим і з новим поглядом на все. Цей час насамперед нагадав нам із Вільямом про необхідність замислитися й бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне. Просто любити і щоб тебе любили. Зараз я роблю все можливе, щоб залишатися вільною від раку. Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до одужання і повного відновлення довгий, і я маю й далі приймати кожен день таким, яким він є. Однак я з нетерпінням чекаю на повернення на роботу і на кілька публічних виступів у найближчі місяці, коли зможу. Незважаючи на все, що було до цього, я вступаю в нову фазу одужання з новим почуттям надії та вдячності за життя. Ми з Вільямом дуже вдячні за підтримку, яку нам надають, і черпаємо сили у всіх, хто допомагає нам у цей час. Доброта і співчуття кожного були воістину чудові. Всім тим, хто продовжує свій шлях до позбавлення від раку, я залишаюся з вами, пліч-о-пліч, рука об руку. Після темряви настає світло, тож нехай це світло буде яскравим", - каже принцеса Кетрін Уельська.

Дивіться відео Кейт Міддлтон, яким вона повідомила про завершення хіміотерапії:

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Хто така Кейт Міддлтон / Инфографика Главред

Кейт Міддлтон - останні новини:

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також джерело з оточення принца і принцеси Уельських повідомило, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.

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