УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком: "Страшний шлях"

Анна Підгорна
9 вересня 2024, 21:36
267
Принцеса Кетрін Уельська відповіла на важливе запитання про свою довгу, болючу і складну боротьбу за життя.
Кейт Міддлтон із дітьми
Кейт Міддлтон рак - принцеса Кетрін Уельська завершила лікування від онкології / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

У березні 2024 року принцеса Кетрін Уельська після тривалої відсутності на публіці була змушена виступити із заявою - вона зізналася, що їй діагностували онкологію. У зв'язку з цим британська королівська сім'я була змушена пережити складний період, а сама Кейт Міддлтон - перенести важке лікування.

Сьогодні на офіційній сторінці принца і принцеси Уельських в Instagram з'явилося нове відеозвернення від Кетрін. У ньому майбутня королева Великобританії повідомила дуже важливу новину.

Зворушливий відеоролик показує сім'ю Кейт Міддлтон: прогулянки з дітьми і чоловіком лісом, пікніки просто неба, ігри в карти з батьками - прості радощі, які принцеса почала цінувати ще більше у зв'язку з небезпечною хворобою, яка підірвала її організм.

відео дня

У коментарі до відео принцеса Кетрін Уельська поділилася, що завершила курс хіміотерапії, і подякувала всім за надану їй та її родині підтримку. Також вона анонсувала поступове повернення до своїх королівських обов'язків.

"Зараз, коли літо добігає кінця, я не можу передати словами, яке це полегшення - нарешті закінчити курс хіміотерапії. Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нашої родини. Життя, як ви знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати спосіб пересуватися бурхливими водами і невідомими дорогами. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для тих, хто поруч із вами. Змирившись із цим, ви стикаєтеся з власною вразливістю так, як ніколи раніше не замислювалися, а разом із цим і з новим поглядом на все. Цей час насамперед нагадав нам із Вільямом про необхідність замислитися й бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне. Просто любити і щоб тебе любили. Зараз я роблю все можливе, щоб залишатися вільною від раку. Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до одужання і повного відновлення довгий, і я маю й далі приймати кожен день таким, яким він є. Однак я з нетерпінням чекаю на повернення на роботу і на кілька публічних виступів у найближчі місяці, коли зможу. Незважаючи на все, що було до цього, я вступаю в нову фазу одужання з новим почуттям надії та вдячності за життя. Ми з Вільямом дуже вдячні за підтримку, яку нам надають, і черпаємо сили у всіх, хто допомагає нам у цей час. Доброта і співчуття кожного були воістину чудові. Всім тим, хто продовжує свій шлях до позбавлення від раку, я залишаюся з вами, пліч-о-пліч, рука об руку. Після темряви настає світло, тож нехай це світло буде яскравим", - каже принцеса Кетрін Уельська.

Дивіться відео Кейт Міддлтон, яким вона повідомила про завершення хіміотерапії:

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком: 'Страшний шлях'
Хто така Кейт Міддлтон / Инфографика Главред

Кейт Міддлтон - останні новини:

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також джерело з оточення принца і принцеси Уельських повідомило, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Презентація Apple: який вигляд мають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити

Презентація Apple: який вигляд мають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити

23:24 Техно
Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

22:08 Україна
"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

21:49 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря 59766

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема 31832

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема

Троянди будуть ломитись від квітів: що обов'язково потрібно зробити у вересні 14099

Троянди будуть ломитись від квітів: що обов'язково потрібно зробити у вересні

Які дерева і кущі не можна садити восени: врожаю не буде 6893

Які дерева і кущі не можна садити восени: врожаю не буде

Останні новини

23:24

Презентація Apple: як виглядають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити

23:12

Угорщина буде постачати нафту РФ через Україну: у Bloomberg розкрили важливі деталі

23:00

"Одружені вже більше року": Позитив розкрив несподівані подробиці особистого життя

22:14

"Розійшлися наші шляхи": alyona alyona висловилася про конфлікт із Jerry Heil

22:08

Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ ГетьманНа Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман
21:49

"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

21:36

Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком: "Страшний шлях"Відео

21:27

Чим відіпрати білі плями від дезодоранту: жінка поділилась цікавим способомВідео

21:13

Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували

Реклама
20:27

ЗСУ відновлюють позиції на Сході: Зеленський звернув увагу на два напрямки

20:03

Загроза для Вугледара: Коваленко розповів, що задумали окупанти

19:49

Історичне рішення Союзу: чому в СРСР продавали молоко у трикутних пакетах

19:43

Влупить +10: які області атакують дощі з грозами

19:28

МЗС викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ

19:27

Відомий співак уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко

19:20

Наступ РФ зірвали повністю: багато завдань Курської операції вже виконаноВідео

19:00

Інтервʼю Сирського: чому воно засвідчило провал літньої кампанії РФПогляд

18:59

Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів

18:51

Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ вказав на важливий нюансВідео

18:44

До біди чи до вирішення проблем: що означає поява павука в будинку

Реклама
18:29

Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою

18:22

Вадим Олійник розповів, через що конфліктували Dantes і Наталія Могилевська

18:14

Бойові катери та потужні ПЗРК: Швеція оголосила пакет допомоги Україні на €400 млн

18:02

Для СБУ немає "червоних ліній" на території РФ - експерт про останні підриви складів

17:53

Ризик використання ядерної зброї по Україні: Подоляк різко відреагував на заяву ЦРУ

17:34

Навіщо Білорусь стягує війська до кордону: названо реальні наміри ЛукашенкаВідео

17:34

Що не можна робити 10 вересня: суворі прикмети, яких слід дотримуватись

17:20

Як ракети Ірану змінять обстріли України та які міста опиняться під ударом

17:09

Врятує техніку і їжу: для чого ставити стакан з водою в мікрохвильовку

16:55

Чому не можна говорити "земля пухом": у церкві дали докладне пояснення

16:55

Смертельний вибух у Києві: очевидці розповіли про дивних орендарів

16:53

Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

16:31

Чи будуть найближчим часом відключення світла: українцям дали прогноз

16:16

Помер зірка "12 стільців" і "Місця зустрічі змінити не можна"

16:13

У Путіна "втекли" від відповіді щодо поставки іранських ракет для обстрілів України

15:58

Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із КурщиниВідео

15:49

"Більшу частину не перехопимо": тривожний прогноз щодо цілей іранської балістики

15:47

Для чого в автомобільній аптечці презерватив - використовують його не за призначенням

15:46

Ананаси за космічною ціною: чому в Італії ненавидять гавайську піцу

15:39

В Україні різко "злетіли" ціни на продукти у перший тиждень осені: що подорожчало

Реклама
15:32

Підручник для 7-го класу з мапою України без Криму: в мережі розгорівся скандал

15:24

Чи потрібно закривати кришку унітазу перед змивом: справа не тільки в гігієні

15:17

"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

15:14

Не кладіть їх в кишеню без перевірки: як зрозуміти, що долари справжні

14:52

"Вони б проголосували": майор про ймовірність створення Курської народної республікиВідео

14:49

Україна знищила ключові об'єкти на авіабазі РФ: супутникові знімки "Маринівки"Фото

14:42

Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар

14:11

Буде ще нахабнішою: Росія атакуватиме НАТО дронами все частіше, прогноз

14:10

"Батьки вже вдома": собака зворушливо розбудив свого глухого брата, відео до сліз

13:44

У ЗСУ назвали головну умову входження Курської області до складу України

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти