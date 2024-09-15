Принц Вільям та Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі

Це перше офіційне звернення членів британської королівської сім'ї до свого бунтівного родича за довгий час.

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БКС, принц Вільям та Кейт Міддлтон показали готовність помиритися з принцом Гаррі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

2020 року британська королівська сім'я розкололася, що активно висвітлювалося в пресі - герцоги Сассекські Гаррі та Меган ухвалили рішення скласти із себе королівські обов'язки та переїхати до США. Відтоді стосунки з родичами-втікачами в родині короля Великої Британії дуже натягнуті.

Не останню роль у цьому відіграли інтерв'ю, документальні фільми та книжки, які випускають принц Гаррі та Меган Маркл. У них Сассекські критикують своїх британських родичів. Тож не дивно, що міцнішими стосунки в королівській родині від цього не стають.

У пресі часто обговорюють, чи можливе примирення британської королівської сім'ї з бунтівним родичем, який і сам, схоже, не дуже-то й прагне йти на контакт. Тепер стало очевидно: одна зі сторін конфлікту готова закопати сокиру війни.

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Так сьогодні, у день 40-річчя принца Гаррі, від імені короля Чарльза III та інших членів британської королівської сім'ї було опубліковано в соціальних мережах офіційне звернення до іменинника з привітаннями. Принц і принцеса Уельські Вільям і Кетрін також опублікували його фотопортрет у своєму блозі в Instagram. Це перший дружній жест такого плану в бік ювіляра за довгий час.

БКС, принц Вільям і Кейт Міддлтон показали готовність помиритися з принцом Гаррі / instagram.com/princeandprincessofwales

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року на американській актрисі Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали в США, повідомляє Вікіпедія.

Принц Гаррі та Меган Маркл - останні новини:

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Також стало відомо, що Меган Маркл у США спіймали на брехні. Через недобросовісно виконану роботу їх в Америці, куди обидва так прагнули, стали називати "королівськими шахраями".

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