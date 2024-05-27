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У розлученої Камалії психологічні проблеми - що відбувається зі співачкою

Анна Підгорна
27 травня 2024, 13:47
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Співачка зізналася, через що їй потрібні регулярні зустрічі з фахівцем.
Камалія
Камалія новини - Камалія зізналася, чому ходить до психолога / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія зараз переживає не найкращі часи. Її емоційний стан зробив артистку нездатною справлятися зі стресом самостійно, і вона звернулася по допомогу до психолога.

Камалія стала помічати за собою депресивні епізоди, перепади настрою, меланхолію та апатію. У цьому вона зізналася в коментарі "Так ТВ".

Зараз багато українців скаржаться на погіршення психологічного здоров'я через повномасштабну війну. Однак у випадку Камалії це - не єдина причина її нестабільного стану, для поліпшення якого їй потрібна допомога фахівця.

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Камалія повідомила, що головна причина її стресу - розлука з доньками. 10-річні близнючки Мірабелла та Арабелла навчаються і живуть у Лондоні разом із батьком, співачка - в Україні.

"Буває такий стан, що просто находить якась депресія й бувають сльози. По-різному. Болить, що діти не зі мною, не в Україні, а далеко. Коли вони були в Україні, я собі спокійно і працювала, і їздила, тому що я знала, що кожен день можу їх побачити. Дуже важко. Через це звернулася до психолога. Десь раз на тиждень спілкуюся", - розповіла Камалія.

Хто така Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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