Обрав Таню: Камалія розповіла, чому розлучилася з чоловіком-мільйонером

Співачка Камалія розповіла про те, як донька від першого шлюбу її чоловіка зруйнувала шлюб співачки.

https://glavred.net/starnews/vybral-tanyu-kamaliya-rasskazala-pochemu-razvelas-s-muzhem-millionerom-10676840.html Посилання скопійоване

Камалія і Мохаммад Захур розлучилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

Хто став причиною розлучення пари

Що вони вирішили сказати своїм донькам

Українська відома співачка Камалія розповіла про своє особисте життя і поділилася подробицями розлучення зі своїм чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром.

Як розповіла вона в інтерв'ю ТСН, причин для розлучення було кілька. "По накопиченню. Коли чоловік обирає доньку і каже фразу, що краще я з тобою розлучуся, ніж покину Таню (доньку від першого шлюбу - авт.). Хоча я нікого не змушувала кидати Таню. Для мене це було дуже прикро", - ділиться співачка.

відео дня

Камелія розповіла про розлучення / Фото скріншот

За словами Камалії, перш ніж щось сказати, потрібно добре подумати, адже можна дуже сильно поранити. "Було дуже складно. Мене це дуже ображало, він не слухав мене як свою дружину. Коли я просила його - тільки не під один дах із дітьми від твого першого шлюбу. Було багато можливостей, куди поїхати, але Захур мене не почув. Як тільки я його не благала рік, він мене не чув", - ділиться вона.

Вона додає, що в Захура було своє завдання - він хотів, щоб сім'я здружилася. Адже в Тані приблизно такі самі дівчатка за віком, як спільні діти Камалії та Захура. "А воно навпаки роз'єднало. Я це відчувала, я це знала, що так може трапиться. Я не буду терпіти у свій бік образи. У Тані теж дуже складний характер. Тому дві господині під одним дахом... Тим паче, що Таня ревнувала мене з найперших днів. Вона завжди мріяла, щоб її батьки знову зійшлися. Хоча вона 8 років уже були розлучені до мене", - пояснює Камалія.

Камелія розповіла про розлучення / Фото скріншот

Камелія додає, що разом із чоловіком вони ухвалили рішення, що не говоритимуть дітям до 18 років про те, що вони більше не чоловік і дружина.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Співачка Камалія - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

Вас може зацікавити:

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред