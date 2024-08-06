Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром

Співачка Камалія розкрила, чому приховує від 10-річних доньок своє нове життя.

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Камалія і Мохаммад Захур розлучення - діти Камалії не знають про розлучення батьків / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Навесні 2023 року українська співачка Камалія повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, після 20 років шлюбу. Опіку над їхніми дітьми, 10-річними Мірабеллою і Арабеллою, пара розділила - вони живуть і вчаться в Англії з татом, а мама приїжджає до них з України час від часу.

У публічному просторі Захур і Камалія продовжують вдавати із себе щасливе подружжя - разом їздять на відпочинок і святкують важливі події. Лише нещодавно співачка зізналася, що це - жорстка умова, яку поставив їй колишній чоловік.

В інтерв'ю Славі Дьоміну вона розповіла, що доньки досі не знають, що їхні батьки розлучені. За наполегливим бажанням Захура він та Камалія зберігатимуть це в секреті до повноліття дівчаток.

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"Захур, навіть коли вони розлучилися з першою жінкою, він мене зустрів після свого розлучення через 8 років. І навіть зі мною в шлюбі вони приховували з першою дружиною 8 років, що вони не просто розлучені, а що Захур жонатий на іншій жінці. Тобто 8 років в наших стосунках з Захуром він ще робив вигляд перед своїми дітьми, що вони з їхньою мамою - подружжя. Щоби не травмувати. Захур мені заборонив (говорити про розлучення - прим. редактора). У них (мусульман) узагалі розлучення - це табу... Він боїться, що дівчата не зрозуміють. Тобто тато-мама ніколи не сварилися, було щастя, все добре, і тут раптом розлучення. Він каже: "От вони виростуть, коли вже будуть повнолітніми, от тоді ми зможемо їм казати". Він хоче, щоби наші діти виросли ніби в повноцінній сім'ї", - зазначає зірка.

До слова, з цієї ж причини особисте життя співачки перебуває в підвішеному стані. Вона зізналася - у неї є шанувальники, є також чоловік, до якого вона має сильні почуття, але поки що не наважується заводити серйозні стосунки, адже не знає, як до цього поставляться доньки та колишній чоловік.

"Я не можу сказати, що я в стосунках. Я вільна, я зараз в такій паузі. В мене дуже багато є друзів-чоловіків, котрі до мене виявляють знаки уваги. Я спілкуюся, я можу сходити в кіно, в ресторані посидіти. Але я не готова до серйозних таких стосунків. Так, мені подобаються чоловіки, дуже. І є чоловік, який мені дуже подобається, але мені треба подумати. Для того, щоби дізнатися, чи кохання це справжнє, треба, щоби пройшов якийсь період. Часто ми можемо плутати кохання з пристрастю, симпатією, закоханістю, захопленням. Скажімо так: закохана, але боюся... У мене дуже складна ситуація. Я не можу зараз побудувати нову сім'ю", - зізнається Камалія.

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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