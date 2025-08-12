Як харчувалася принцеса Діана, щоб залишатися стрункою: не їла цей продукт

Принцеса Діана суворо стежила за своїм харчуванням і їла на відміну від королеви іншу їжу.

https://glavred.net/starnews/kak-pitalas-princessa-diana-chtoby-ostavatsya-stroynoy-ne-ela-etot-produkt-10689203.html Посилання скопійоване

принцеса Діана не їла цей продукт/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Якої страви уникала принцеса Діана

Чим вона балувала своїх синів

Колишній шеф-кухар принцеси Діани Даррен Макгрейді розповів про одну зі страв, які принцеса рідко зберігала вдома, за винятком випадків, коли її маленькі сини, принци Вільям і Гаррі, поверталися зі школи-інтернату.

відео дня

Раніше в інтерв'ю HELLO! Даррен зазначив, наскільки суворо Діана дотримувалася своєї дієти.

"Вона була прихильницею здорового харчування, тому в нашому меню ніколи не було яловичини, якщо тільки хлопчики не були вдома", - сказав він. "Вона ніколи не їла свинину. Іноді, коли влаштовувала прийом гостей, вона їла баранину, але переважно це були курка, риба або вегетаріанські страви".

принцеса Діана / ua.depositphotos.com

Даррен, автор книг "Королівська їжа" і "Королівський шеф-кухар вдома", працював на покійну принцесу чотири роки, до її смерті 1997 року. До цього він 11 років готував для королеви Єлизавети II в Букінгемському палаці. Згадуючи час, проведений із Діаною, Даррен сказав: "Коли я готував для неї, мені довелося змінити свій стиль приготування.

"Мені довелося перейти від приготування страв для королеви - важких соусів, насичених соусів і кремів - до більш легкої їжі, виключаючи жири і вуглеводи", - розповідає він.

Принцеса Діана / ua.depositphotos.com

Вона говорила: "Ти подбай про жири, а я - про вуглеводи в спортзалі. Тому, наприклад, про страви, такі як томатний мус, який їй дуже подобався, вона говорила: "Зроби мені знежирену версію".

Хоча Діана і стежила за своїм харчуванням, вона балувала своїх синів, коли вони поверталися.

"Вони могли їсти шоколад, ніяких особливих частувань не було, тому що, коли хлопчики були вдома, принцеса хотіла їх балувати", - сказав він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III приступив до розробки плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред