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Російський фігурист Костомаров вперше показав фото після кількох ампутацій кінцівок

Марія Тупік
8 травня 2023, 18:43 оновлено 8 травня, 19:02
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Костомаров на фото одягнений в темно-сіре худі, на якому написано: "Без коментарів".
Роман Костомаров
Роман Костомаров / соцмережі

У Росії олімпійський чемпіон з фігурного катання Роман Костомаров вперше опублікував фото в соціальній мережі після госпіталізації.

У січні 46-річний спортсмен потрапив до лікарні і з тих пір перебуває під наглядом лікарів.

Костомаров на фото одягнений в темно-сіре худі, на якому написано: "Без коментарів".

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"Спасибі всім, хто переживав за мене, молився за мене, вірив, що я видертися з цієї складної ситуації, яку надала мені життя. Багато труднощів ще попереду, але, сподіваюся, я впораюся з усім завдяки моїм близьким, рідним і лікарям, які витягли мене з того світу і до цього дня працюють зі мною. Дякую всім. Попереду багато важкої роботи над собою", - заявив олімпійський чемпіон.

Роман Костомаров
Роман Костомаров / соцмережі

Нагадаємо, раніше Роман Костомаров, який після ускладнень вірусної інфекції продовжує боротися за життя, знову опинився на хірургічному столі.

За словами джерела з лікарні, Костомарову знову ампутували кінцівки. Повідомляється також, що Романа знову підключали до ШВЛ і ампутували не тільки стопи, але і гомілки обох ніг, а також всю кисть руки.

Раніше також стало відомо про те, що російському фігуристу Роману Костомарову, який підтримує загарбницьку війну Росії проти України і все ще перебуває у важкому стані, знову будуть ампутувати частини тіла.

Незважаючи на райдужні прогнози в російських пропагандистських ЗМІ, Костомаров продовжує знаходиться в лікарні під безліччю апаратів. Більш того, у нього продовжує прогресувати сепсис.

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