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"Окрім вітру і темряви немає нічого": Біблів зізналася, чому схвалює бронь артистів

Анна Підгорна
4 травня 2025, 20:09
282
Зірка "Будиночку на щастя" поділилася своїм баченням широко обговорюваного питання.
Віталіна Біблів
Віталіна Біблів висловилася про мобілізацію артистів / колаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Короткий зміст:

  • Акторка підтримує бронювання артистів
  • Біблів розповіла, чому так важливо зберігати баланс у мобілізації

Бронювання артистів в умовах повномасштабної війни викликає в суспільстві бурхливі дебати. Українська акторка Віталіна Біблів бронь підтримує - вона наголошує, що культура та розваги були під час попередніх війн, і мають зберігатися зараз.

"Звичайно я це підтримую, як і бронювання лікарів і вчителів, тому що ж життя йде, воно не стоїть на місці. І під час кожних війн були потрібні три професії: повії, перукарі та артисти. Тому що людям потрібно хоча б на 2-3 години забуватися, щоб не впасти в тотальну депресію і не перетворитися на людей з якогось серіалу, де окрім вітру і темряви немає нічого. Тому для мене це абсолютно нормально", - каже артистка в бесіді з РБК-Україна.

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При цьому зірка зазначає, що в питаннях мобілізації та броні необхідно зберігати здоровий баланс. Як розповідає Біблів, сьогодні в кожному українському театрі є ті, хто пішов захищати нашу країну від окупанта. Але бувають і крайнощі - їх-то і слід уникати.

"В кожному театрі є люди, які воюють. Це ж не те, що ми всіх забронювали і нікого не віддаємо. Є люди, які воюють, є люди, які свідомо на це пішли, є, яких призвали. Це ж не те, що ми ховаємося. Але якщо, наприклад, позабирати зараз, як в Чернігівському театрі, забрали всіх чоловіків і все, театр закрили. Люди втратили роботу, і не лише актори. Тому це має бути збалансовано", - розмірковує Віталіна Біблів.

Віталіна Біблів
Віталіна Біблів висловилася про мобілізацію артистів / facebook.com/vitalina.bibliv

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Хто така Віталіна Біблів?

Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).
У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.

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