Через трактор загинула королева краси

Дівчина прожила всього 18 років і загинула несподівано.

https://glavred.net/starnews/iz-za-traktora-pogibla-koroleva-krasoty-10641158.html Посилання скопійоване

У США загинула королева краси / Колаж Главред, фото Instagram/ missflusa

Ви дізнаєтеся:

Що трапилося з дівчиною

Які плани на життя мала вона

Королева конкурсу краси "Міс Юна США" і відома гуманітарна діячка, що подає надії, загинула цього тижня в автокатастрофі у Флориді.

На момент смерті, дівчині було було було 18 років, пише People.

відео дня

Каданс Фредеріксен, яка була представником округу Міс Окалуза серед підлітків на конкурсі краси "Міс Флорида Юна США" 2024 року, загинула, коли її автомобіль врізався в трактор.

За даними влади, "з невідомих причин" автомобіль, яким керувала Фредеріксен, "перетнув центральну смугу і виїхав на східну смугу", де і врізався в тягач.

Влада повідомила, що іншим водієм був 56-річний чоловік із Мілтона, який отримав незначні травми.

Фредеріксен, яка була випускницею в школі Бейкер, щойно отримала схвалення від дев'яти коледжів і планувала кар'єру ветеринара, допомагаючи тваринам.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що на фронті загинув редактор шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. У нього залишилася дружина і дві дочки.

Також напередодні Нового року-2025 помер 39-й президент США Джиммі Картер - йому було сто років, і його вважали найстарішим із президентів. В останні роки він страждав від онкології.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред