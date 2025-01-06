"Завжди готовий прийти на допомогу": на фронті загинув редактор шоу "МастерШеф"

Антон Вовк отримав численні нагороди за свої заслуги на війні.

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Антон Вовк загинув на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com, СТБ, pixabay.com/

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На фронті загинув Антон Вовк

У редактора залишилося двоє дітей

Музичний редактор українського популярного шоу "МастерШеф", яке виходить на телеканалі СТБ, Антон Вовк загинув 28 грудня 2024 року.

Як повідомили на сторінці СТБ у соцмережах, Вовк помер під час виконання бойового завдання.

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"Спочатку на телеканалі СТБ, з 2020 року - старшим музичним редактором Starlight Production. 10 років працював у команді "МастерШеф", супроводжував також проєкти "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні муки", "Звана вечеря" та багато інших. Талановитий і професійний, позитивний і завжди готовий прийти на допомогу", - написали в публікації.

Також відомо, що Антон служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, у нього залишилися дружина і дві доньки.

"У лавах сил оборони Антон отримав звання молодшого сержанта і отримав понад 10 нагород, зокрема "Золотий хрест" за проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Лоліта Мілявська похвалилася подарунками від російських фанатів. Співачка також зазначила, що вирушає на відпочинок до моря.

А також путініст Філіп Кіркоров зізнався, що його донька Алла-Вікторія має складний характер і часто "робить нерви" всім. Співак не в захваті від поведінки доньки, але він все ж намагається привчати її до праці.

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