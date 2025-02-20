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Помер зірка російських кримінальних серіалів

Олена Кюпелі
20 лютого 2025, 08:25
492
19 лютого в терористичній Росії помер актор Геннадій Косарєв.
Помер російський артист Геннадій Косарєв
Помер російський артист Геннадій Косарєв / Колаж Главред, фото Стархіт

Ви дізнаєтеся:

  • Від чого помер популярний актор
  • У яких фільмах він знімався

19 лютого в терористичній Росії помер актор Геннадій Косарєв, який грав свого часу у відомому серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".

Як повідомляє російське пропагандистське видання Стархіт, артисту було 64 роки.

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Причина смерті Косарєва - важке захворювання, щоправда, його колеги не розкривають точного діагнозу. Відомо, що артист страждав від недуги довгий час.

"Після тривалої хвороби помер артист Молодіжного театру на Фонтанці Геннадій Косарєв. Закінчивши ГІТІС, він відразу ж вступив до Московського театру ім. В. В. Маяковського. В. Маяковського, де пропрацював 11 років і зіграв понад 10 ролей у виставах, таких як "Життя Клима Самгіна", "Ящірка", "Смерть Дракона" і багатьох інших.

Загалом на рахунку Косарєва понад 40 робіт у кіно та серіалах. Найвідоміші кінопроєкти з його участю - "Вулиці розбитих ліхтарів", "Невський. Перевірка на міцність", "Все почалося в Харбіні", "Дізнавач" та інші. Здебільшого, артисту діставалися ролі співробітників правоохоронних органів.

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