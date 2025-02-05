'Твій тато помер': Сєдокова розповіла, як її син дізнався про смерть Яніса Тімми

Анна Сєдокова намагалася захистити Гектора від поганих новин.

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Анна Сєдокова про самогубство Яніса Тімми - як дізнався Гектор / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

Про суїцид Яніса Тімми син Анни Сєдокової дізнався в баскетбольному таборі

Після цього співачка-зрадниця вивезла дитину зі столиці країни-окупанта

Після самогубства Яніса Тімми Анна Сєдокова потрапила в лікарню з нервовим зривом, і практично не виходила на зв'язок. Вчора, через 50 днів після трагедії, співачка все ж вирішила порушити мовчання.

Уже сьогодні вона опублікувала серію сторіс в Instagram, де розповіла, як її семирічний син Гектор дізнався про смерть Тімми - чоловіка, якого він вважав своїм батьком, та чому перервала лікування.

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"Я не пам'ятаю, який це був день у лікарні. Може шостий, може дев'ятий. Я не пам'ятаю цей час. Пам'ять стерла його, захищаючись. Син був у баскетбольному таборі, ми попросили нічого йому не говорити, поки я не зможу розмовляти. Але якийсь хлопчик підійшов до нього і сказав: "Я знаю, що твій тато помер. І що таке суїцид?" - написала Анна.

Після цього Сєдокова відвезла дитину з Москви в безпечніше місце. Шлях був важким: довгі перельоти, непритомність від стресу і втоми, страх за себе і сина. Зараз Анна Сєдокова, судячи з усього, перебуває в комфортних умовах, перестала "завмирати" і готова повернутися до колишнього життя.

Анна Сєдокова про самогубство Яніса Тімми - як дізнався Гектор / instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова про самогубство Яніса Тімми - як дізнався Гектор / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова про самогубство Яніса Тімми - як дізнався Гектор / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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