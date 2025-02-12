Помер зірка фільму "Форсаж"

Коротко:
- Що трапилося із зіркою Форсажу
- Хто повідомив сумну новину
Актор телебачення і кіно Пітер Неві Туіасосопо, відомий за своїми роботами в Street Fighter, "Форсаж" і New Girl, помер у віці 61 року, повідомила його сім'я.
Як пише İndependent, у заяві, опублікованій у мережі, син актора, Маноа Пітер Туіасосопо, сказав: "З важким серцем моя сім'я і я хочемо подякувати всім за їхні думки і молитви. Наш батько Пітер Н. Туіасосопо помер сьогодні вранці о 3:16 ранку".
Причину смерті в пості не розкрили, але його син пізніше повідомив TMZ, що його батько помер від серцевих ускладнень.
"Мій батько прожив дивовижне життя, і його вплив жодним чином не закінчується тут", - написав він. "Його сила, любов, співчуття і доброта будуть відчуватися вічно".
Народжений у Сан-Педро, Каліфорнія, 1963 року, Туіасосопо успішно виступав у коледжі та професійному американському футболі. Він почав свою акторську кар'єру 1991 року з його першої ролі у фільмі Манумана, гравця вигаданої футбольної команди Техаського штату, у центрі спортивної комедії "Необхідна грубість".
Його дебют на телебаченні відбувся 1993 року у фільмі "Театр небезпеки" в ролі детектива Ела Хамокі.
Серед його найпомітніших ролей - роль самоанського охоронця у фільмі 2001 року "Форсаж", в якому також знімалися Він Дізель і Пол Вокер.
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