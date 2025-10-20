Не потрібно змінювати правила: СолоХа заявила про участь у Національному відборі

Відома українська співачка зробила неочікувану заяву.

СолоХа подає заявку на Національний відбір / колаж: Главред, фото: instagram.com, СолоХа

СолоХа хоче брати участь у Національному відборі на Євробачення

Що вона сказала про правила Нацвідбору

Українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) заявила, що хоче знову спробувати свої сили на Національному відборі. Про чергову спробу потрапити на Євробачення вона розповіла у Instagram.

Співачка хоче змагатись за можливість представити Україну на конкурсі у Австрії та розповіла про те, якою буде її пісня.

"Хочу поділитися з вами хвилюючою новиною - я подаю заявку на Нацвідбір до Євробачення 2026!.. Пісня буде у моєму фірмовому стилі - весела та яскрава, як справжня СолоХа! Думаю що для мого проходу у longlist вистачить просто її послухати", — написала СолоХа.

СолоХа висловилась про правила Нацвідбору / фото: instagram.com, СолоХа

Також СолоХа зазначила, що для її участі в Євробаченні Національному відбору не потрібно змінювати правила, адже вона не відвідувала терористичну РФ після 2014 року. Артистка зробила на цьому акцент після нещодавньої заяви Олі Полякової, яка вимагає допустити її до конкурсу попри порушення цього правила.

"Для моєї участі навіть не потрібно змінювати загальноприйняті правила, оскільки я не відвідувала країну-агресора", — заявила співачка.

СолоХа — Національний відбір на Євробачення

Шлях СолоХи на Нацвідбір Євробачення виявився тернистим. Співачка Тереза Балашова подала заявку на участь, однак її не допустили до конкурсу. Після оголошення результатів артистка різко висловилася про Нацвідбір, поставивши під сумнів чесність голосування. Ба більше, співачка припустила, що колектив Ziferblat міг отримати підтримку "впливових осіб", хоча жодних доказів цього не надала.

СолоХа / инфографика: Главред

Про персону СолоХа СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

