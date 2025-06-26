ШІ та нове відродження: український рок-гурт розповів про особисті битви

Експерименти з жанром і візуальним виконанням та глибоке дослідження внутрішнього світу - у новій пісні Anothers.

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Anothers Ренесанс - кліп, значення, дата прем'єри / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Український рок-гурт Anothers уже понад п'ять років займається створенням якісної музики. В епоху активного розвитку штучного інтелекту та його застосування в різних сферах колектив не відстає.

Приміром, уже 27 червня на музичних платформах відбудеться прем'єра пісні "Ренесанс" разом із кліпом. Ролик створено за участю ШІ: оживлені фото, згенеровані образи та сюжет про внутрішній світ героя, що змінюється разом із ним.

Зміни, подолання і новий початок - ось головні ідейні точки треку "Ренесанс". "Ця пісня - про наші особисті битви. Про те, як проходити крізь складні етапи, не втрачати себе і ставати прозорим до змін. Ми всі іноді падаємо, але саме через це набуваємо шанс на нове дихання", - поділився фронтмен Anothers.

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Також колектив вирішив поекспериментувати зі звучанням, і надав новій пісні софт-металічного звучання. З результатами праці Anothers охочі вже можуть ознайомитися тут.

Anothers Ренесанс - кліп, значення, дата прем'єри / Пресслужба

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