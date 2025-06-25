Нова українська класика: хто створив перший "військовий" костюм для Зеленського, і скільки коштував образ

Володимир Зеленський став зіркою Мережі в стильному луці в дусі мілітаризованої класики.

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Володимир Зеленський костюм - хто створив і скільки коштує лук президента / колаж: Главред, фото: instagram.com/zelenskyy_official

Коротко:

На урочисту вечерю нідерландського монарха Володимир Зеленський прийшов у костюмі - вперше за час повномасштабної війни

Образ був створений спеціально для українського гаранта вітчизняним дизайнером

Президент України Володимир Зеленський уперше за понад три роки повномасштабної війни з'явився на публіці в костюмі. З нагоди проведення в Гаазі Саміту НАТО король і королева Нідерландів організували урочисту вечерю, на яку було запрошено й українського гаранта.

На офіційний захід він прибув у тотал-блек луці, вперше змінивши стиль мілітарі на більш класичний. На прийом Володимир Олександрович одягнув куртку-піджак із льону та віскози, класичну сорочку та штани. Разом ансамбль виглядав, як переосмислення військової форми крізь призму класичного костюму і сучасної естетики.

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Саме таке завдання стояло перед українським дизайнером Віктором Анісімовим, який створив образ Зеленського, повідомляє видання NV. Військово-класичний костюм є елементом капсульної колекції, розробленої спеціально для українського президента брендом VIKTORANISIMOV. Крім костюма для вечері в Гаазі в колекцію входять сорочки, футболки, френчі, куртки та інші елементи в чорному кольорі з мілітарі-естетикою, але наближені до класичних силуетів.

Володимир Зеленський / Скриншот

Вартість класичного образу президента України для преси не розкривається. Однак можна припустити, що на лук для урочистої вечері на полях Саміту НАТО витрачено від 275 євро (приблизно 13.3 тис. грн) до півтори тисячі (72.5 тис. грн): костюми на офіційному сайті бренду VIKTORANISIMOV коштують від 175 до 935 євро, сорочки - від 100 до 585 євро.

Ціни на костюми та сорочки бренду VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

Ціни на костюми та сорочки бренду VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

Ціни на костюми та сорочки бренду VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

Ціни на костюми та сорочки бренду VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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