Популярний український шоумен назвав артистів, яких вважає легендами

Компліментарний коментар від Дьоміна отримали відома співачка і знаменитий ведучий.

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Слава Дьомін новини - ведучий назвав легенд українського шоу-бізнесу / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Коротко:

Слава Дьомін знявся в кліпі

Його колегами по зйомці виявилися артисти, яких він вважає легендами

Зі світом шоу-бізнесу український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін знайомий уже дуже дивно. Тому не дивно, що в нього з'явився власний "рейтинг" серед відомих українських особистостей.

З двома з них шоумену вдалося нещодавно попрацювати особисто. Дьомін узяв участь у кліпі, кадром зі зйомок якого він поділився у своєму блозі в Instagram.

відео дня

На фото разом із ведучим позували українська співачка і музикант Марія Бурмака, а також музичний продюсер і шоумен Ігор Кондратюк. Їх Слава Дьомін вважає ні багато ні мало легендами.

Про деталі спільної роботи ведучий пообіцяв повідомити пізніше.

Слава Дьомін новини - ведучий назвав легенд українського шоу-бізнесу / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

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Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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