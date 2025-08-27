Енріке Іглесіас стане батьком учетверте: хто народить йому дитину

Коротко:
- Від кого вагітна Анна Курнікова
- Скільки дітей виховує пара
Популярний співак Енріке Іглесіас і російська тенісистка Анна Курнікова чекають на появу четвертої дитини.
Як повідомляє ¡HOLA ! з надійних джерел, близьких до пари, Енріке і Анна дуже раді знову стати батьками.
Співак, якому в травні минулого року виповнилося 50 років, і 44-річна колишня російська тенісистка і модель знову стануть батьками цього року. Пара вже виховує семирічних близнюків Люсі та Ніколаса, а також п'ятирічну Мері.
У пари 2017 року народилися близнюки Ніколас і Люсі, а 2020 року - Мері.
На початку літа по всьому світу рознеслися чутки про можливу нову вагітність пари. Зокрема, у мережу потрапило кілька фотографій. На них спортсменка виглядала розслабленою і невимушеною, як зазвичай, здійснюючи покупки і бігаючи у справах із дівчатками.
Однак на ній був спортивний одяг, причому, що незвично для неї, дуже вільного крою, що дозволяло їй приховувати свої вагітні форми.
Енріке і Анна разом уже 24 роки, відколи закохалися одне в одного 2001 року під час зйомок кліпу на пісню "Escape", одного з найвідоміших хітів артиста.
Нагадаємо, раніше старший брат артиста, співак Хуліо Іглесіас-молодший, в ефірі шоу Sonsoles Oneg випадково проговорився про те, що Енріке і Анна Курнікова тепер офіційно чоловік і дружина.
Раніше також пара поділилися рідкісним сімейним фото. Іглесіас відзначив свій 47-й день народження. На честь свята Курнікова виклала на своїй сторінці миле сімейне фото. На знімку кохані позують разом із дітьми.
