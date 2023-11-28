Це останнє: Енріке Іглесіас приголомшив шанувальників неприємною новиною

Іспанський співак пояснив, що більше не буде випускати ніяких нових альбомів.

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Енріке Іглесіас більше не буде записувати альбоми / Колаж Главред, фото Instagram / enriqueiglesias

Енріке Іглесіас стверджує, що дотримається своєї обіцянки припинити записувати нову музику після виходу свого майбутнього 11-го студійного альбому.

За інформацією The Daily Mail, повідомляється, що друга частина альбому Final Vol2 стане останньою, що зірка випустить в традиційній формі альбому.

"Я працював над цим альбомом вже багато років. І для мене це завжди було, як я вже сказав, мій останній альбом... це все. Я не думаю... ні, я знаю, я більше не буду випускати альбоми", - сказав артист.

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Шанувальники співака отримають можливість побачити його під час поточного туру.

З середини жовтня Іглесіас гастролює з Ріккі Мартіном і пітбулем в рамках The Trilogy Tour.

Через місяць після потрійних концертів було оголошено, що тур продовжується з 18 новими шоу, які відбудуться в 2024 році.

Іглесіас і Пітбуль раніше відправлялися в тур в 2017 році, а Іглесіас і Мартін також об'єдналися в 2021 році для проведення власної серії концертів.

Нагадаємо, раніше старший брат артиста, співак Хуліо Іглесіас-молодший, в ефірі шоу Sonsoles Oneg випадково проговорився про те, що Енріке і Анна Курнікова тепер офіційно чоловік і дружина.

Відзначимо також, що Енріке Іглесіас і Анна Курнікова познайомилися в 2001 році - спортсменка взяла участь у зйомках кліпу співака на пісню "Escape". У 2004 році в світських колах стали ходити чутки про заручини пари, які, втім, не підтвердилися.

У 2017 році у Курнікової і Іглесіаса народилися двійнята, син Ніколас і дочка Люсі, а 3 роки по тому - дочка Мері.

Раніше також пара поділилися рідкісним сімейним фото. Іглесіас відзначив свій 47-й день народження. На честь свята Курнікова виклала на своїй сторінці миле сімейне фото. На знімку кохані позують разом з дітьми.

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