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Після 20 років стосунків: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова таємно одружилися

Анна Підгорна
10 липня 2023, 11:16 оновлено 10 липня, 11:16
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Одна з найзагадковіших пар все ж зважилася зав'язати вузлик.
Енріке Іглесіас, Анна Курнікова
Енріке Іглесіас та Анна Курнікова одружилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Співак Енріке Іглесіас та тенісистка Анна Курнікова в численних інтерв'ю заявляли, що ніколи не зв'яжуть себе узами шлюбу. Пара разом з 2001 року, і, схоже, все-таки порушила обіцянку.

Про це повідомляє видання Marca. Старший брат артиста, співак Хуліо Іглесіас-молодший, в ефірі шоу Sonsoles Oneg випадково проговорився про те, що Енріке і Анна Курнікова тепер офіційно чоловік і дружина.

Подробиць Хуліо не повідомив, А зіркова пара такі новини не коментувала - свої стосунки вони рідко обговорюють публічно. У їхніх соціальних мережах не зустрінеш спільних фото - лише знімки дітей, концертів та світських заходів.

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Енріке Іглесіас та Анна Курнікова познайомилися в 2001 році - спортсменка взяла участь у зйомках кліпу співака на пісню "Escape". У 2004 році в світських колах стали ходити чутки про заручини пари, які, втім, не підтвердилися.

У 2017 році у Курнікової та Іглесіаса народилися двійнята, син Ніколас і донька Люсі, а 3 роки по тому - донька Мері.

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також Надя Дорофєєва опинилася в пікантному становищі, коли її та Мішу Кацуріна, її нинішнього коханого, застали в ЦНАПі після чуток про те, що пара зв'язала себе узами шлюбу.

Інші новини:

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