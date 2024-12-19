Загрожує термін: стало відомо, чи зможе сім'я Яніса Тімми довести провину Сєдокової

У Росії передбачена кримінальна відповідальність за доведення людини до самогубства.

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Яніс Тімма і Анна Сєдокова розлучилися напередодні трагедії/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сєдокова, Яніс Тімма

Що сказав адвокат:

У РФ можна сісти за доведення до самогубства

Що буде з Сєдоковою

У терористичній Росії обговорюють самогубство колишнього чоловіка зрадниці Анни Сєдокової - Яніса Тімми.

Новою темою для обговорення в контексті смерті спортсмена стало те, чи зможуть родичі Сєдокової звинуватити співачку в доведенні до самогубства для того, щоб та понесла відповідальність за смерть молодого чоловіка.

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Багато хто вважає, що Сєдокова могла зупинити його, адже Яніс намагався вийти на зв'язок зі співачкою в день своєї смерті.

Як пише пропагандистський ресурс 5tv.ru, законодавство РФ передбачає покарання за статтею "доведення до самогубства". "Вона передбачає тривале позбавлення волі за доведення особи до самогубства шляхом погроз, жорстокого поводження, систематичного приниження людської гідності. У цьому випадку видно, що жодного складу злочину тут немає. Щоразу, коли розпадається сім'я, це стрес для обох. У цьому випадку це все закінчилося жахливою трагедією", - додав він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що російський шоумен Рустам Солнцев, який виїхав з РФ до США і засуджує повномасштабне вторгнення в Україну, висловився про смерть колишнього чоловіка зрадниці України Анни Сєдокової - баскетболіста Яніса Тімми.

Раніше стало відомо про те, що тіло 32-річного спортсмена Яніса Тімми було виявлено в під'їзді в терористичній Москві. Тіло спортсмена виявили в під'їзді п'ятиповерхівки в центрі Москви, передають ЗМІ. "Поруч лежав телефон, на заставці - номер співачки і прохання їй зателефонувати", - повідомляє джерело.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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