Співачка українського походження Анна Сєдокова, яка мовчить про війну в Україні, але продовжує підтримувати зв'язок із країною-окупантом, опухла на тлі розлучення зі своїм чоловіком.
У Сєдокової, за даними брехливих російських ЗМІ, нібито на тлі стресу загострилася кропив'янка, а також виник набряк Квінке.
"Обличчя почало здуватися, тіло вкрилося червоними плямами. Після кількох днів кошмару, який мені влаштували, я розуміла, що це неминуче", - поскаржилася Сєдокова.
Далі, додала вона, буде гірше: необхідні співачці ліки більше не постачають у терористичну Росію. "Це означає, що попереду буде ще страшніше і болючіше", - поділилася зрадниця.
Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше колишня подруга Анни Сєдокової та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник розповіла про невиліковну хворобу співачки українськогопоходження, яка мовчить про війну і жорстокий напад Росії на Україну.
Раніше також стало відомо про те, що 16 жовтня Сєдокова подала заяву на розлучення з Тіммою на судову дільницю мирового судді №150. Скандальна пара розлучається без будь-яких майнових або фінансових суперечок. За правилами, парі повинні будуть дати близько місяця на примирення, після чого шлюб буде офіційно розірвано.
Вас також може зацікавити:
- Лялька пластикова: зрадниця Сєдокова перекроїла обличчя
- Ще один втік, виблискуючи п'ятами: мовчунья Сєдокова підтвердила третє розлучення
- Психанула на тлі розлучення: мовчунья Сєдокова кардинально змінила імідж
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред