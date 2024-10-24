Сєдокова різко захворіла після розлучення зі своїм чоловіком.

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Анна Сєдокова розпухла після розлучення/ колаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Співачка українського походження Анна Сєдокова, яка мовчить про війну в Україні, але продовжує підтримувати зв'язок із країною-окупантом, опухла на тлі розлучення зі своїм чоловіком.

У Сєдокової, за даними брехливих російських ЗМІ, нібито на тлі стресу загострилася кропив'янка, а також виник набряк Квінке.

"Обличчя почало здуватися, тіло вкрилося червоними плямами. Після кількох днів кошмару, який мені влаштували, я розуміла, що це неминуче", - поскаржилася Сєдокова.

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Далі, додала вона, буде гірше: необхідні співачці ліки більше не постачають у терористичну Росію. "Це означає, що попереду буде ще страшніше і болючіше", - поділилася зрадниця.

Сєдокова почала хворіти після розлучення / Фото Скриншот

Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше колишня подруга Анни Сєдокової та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник розповіла про невиліковну хворобу співачки українськогопоходження, яка мовчить про війну і жорстокий напад Росії на Україну.

Раніше також стало відомо про те, що 16 жовтня Сєдокова подала заяву на розлучення з Тіммою на судову дільницю мирового судді №150. Скандальна пара розлучається без будь-яких майнових або фінансових суперечок. За правилами, парі повинні будуть дати близько місяця на примирення, після чого шлюб буде офіційно розірвано.

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