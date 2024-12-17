Останні хвилини життя чоловіка Сєдокової потрапили на відео

Чоловік Сєдокової наклав на себе руки в день її народження.

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Яніс Тімма наклав на себе руки в день народження Сєдокової / Колаж Главред, фото скріншот, Mash, Instagram/annasedokova

Що сталося:

На відео потрапили останні хвилини життя Яніса Тімми

Що з ним сталося

Російські пропагандистські телеграм-канали опублікували останні кадри Яніса Тімми - колишнього чоловіка зрадниці Анни Сєдокової, який наклав на себе руки.

За даними телеграм-каналу Mash, баскетболіст наклав на себе руки в бізнес-готелі в центрі Москви сьогодні вночі.

відео дня

Учора, близько 23:30, він підійшов до під'їзду будинку на Звенигородському шосе, записував голосові Седокової, а потім мешканці будинку виявили його тіло з телефоном, у якому він залишив послання у вигляді прохання зателефонувати їй. Попередня причина смерті Яніса - асфіксія.

Зазначимо, напередодні Яніса знайшли мертвим у центрі Москви на вулиці Сергія Макеєва в бізнес-готелі, але, за іншими даними, він був у хостелі. Попередньо відомо, що спортсмен вчинив самогубство.

Нагадаємо, пара була у шлюбі близько чотирьох років, у жовтні співачка подала на розлучення. Після цього Тімма публікував у соцмережах дивні ролики - трансляцію з камери, спрямованої з балкона донизу, і відео з пачками таблеток.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими всуперечтому, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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