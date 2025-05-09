Замислююся: Тимур Мірошниченко заговорив про завершення кар'єри ведучого Євробачення

Тимур Мірошниченко поділився з Главредом тим, як він готується до конкурсу.

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Василь Байдак, Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко були ведучими Нацвідбору Євробачення-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Коротко:

Як Тимур Мірошниченко готується до Євробачення

Чи збирається він кидати свою кар'єру телеведучого

Український ведучий Тимур Мірошниченко відповів на запитання про те, чи збирається він кидати кар'єру телеведучого і коментатора пісенного конкурсу Євробачення та українського національного відбору.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю Главреду.

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Так, Мірошниченко заявив, що він не те щоб не замислювався про те, щоб відмовитися від своєї кар'єри в контексті Євробачення, а навпаки.

Тимур Мірошниченко / Суспільне

"Не те що не замислювався, навпаки, замислююся над тим, щоб продовжувати і продовжувати. Я багато разів розповідав, що чинний рекорд роботи на Євробаченні належить британському коментатору Террі Вогану. Він 30 років був коментатором на Бі-Бі-Сі, а мені десь у 2007-2008 роках пощастило з ним познайомитися, трохи поспілкуватися. Це якраз були його останні роки коментування. Це людина, яка надихала мене на початку кар'єри рухатися в цьому напрямку", - розповів беззмінний телеведучий.

Тимур Мірошниченко любить свою роботу / Скриншот YouTube

Він також розповів про те, як готується до Євробачення. "Моя підготовка триває постійно. Треба постійно бути в інформаційному потоці, розуміти, що, де і як, хто, куди, чому? Безумовно, основна підготовча робота до трансляції, відбувається в останній тиждень-три перед шоу. Ось якраз зараз я в епіцентрі підготовчого процесу", - поділився Тимур.

Тимур Мірошниченко - готуватися до великого шоу / Скриншот YouTube

За його словами, ретельно і досконально треба готуватися, щоб точно розуміти, хто виступає, хто ці люди, чому вони тут, а також про те, якою є історія виступів тієї чи іншої країни.

"Так, це накопичується протягом усієї діяльності. А безпосередньо перед шоу основний такий наголос іде на підготовку. Тому я не можу сказати, що якось по-особливому. Я просто ретельно готуюся до кожного шоу", - додає він.

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Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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Хто такий Тимур Мірошниченко? Тимур Мірошниченко - український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

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