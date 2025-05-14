Євробачення-2025 другий півфінал: список і порядок учасників, прогноз, деталі

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Перший півфінал Євробачення-2025 позаду - на ньому було обрано 10 країн-учасниць, які пройдуть у гранд-фінал, а єврофани вперше побачили повністю номери своїх фаворитів. Уже завтра, 15 травня, у Базелі відбудеться наступний етап конкурсу - другий півфінал Євробачення-2025.
У ньому візьмуть участь 16 країн-конкурсантів і три країни з Великої п'ятірки. Вестимуть другий півфінал телеведуча і стендап-комік Гейзел Бруггер та співачка Сандра Штудер, яка представляла Швейцарію на Євробаченні 1991 року.
Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення-2025
15 травня о 22:00 за київським часом розпочнеться трансляція другої частини конкурсу. Дивитися виступи в режимі реального часу можна на:
- телеканалі "Суспільне Культура"
- офіційному сайті "Суспільне. Євробачення"
- YouТube-каналі "Суспільне мовлення "
- YouТube-каналі Євробачення
- офіційному сайті Євробачення.
Другий півфінал Євробачення-2025 - хто виступатиме і в якому порядку
16 конкурсантів вийдуть на сцену Євробачення з метою роздобути одне з 10 місць у гранд-фіналі. Виступати артисти будуть у такому порядку (за країнами):
- Австралія - Go-Jo - "Milkshake Man"
- Чорногорія - Nina Žižić - "Dobrodošli"
- Ірландія - Emmy - "Laika Party"
- Латвія - Tautumeitas - "Bur man laimi"
- Вірменія - Parg - "Survivor"
- Австрія - JJ - "Wasted Love"
- Греція - Klavdia - "Asteromáta"
- Литва - Katarsis - "Tavo Akys"
- Мальта - Miriana Conte - "Serving"
- Грузія - Mariam Shengelia - "Freedom"
- Данія - Sissal - "Hallucination"
- Чехія - ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
- Люксембург - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
- Ізраїль - Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
- Сербія - Princ - "Mila"
- Фінляндія - Erika Vikman - "Ich komme".
Також поза конкурсною програмою свої номери вперше представлять артисти з:
- Великої Британії - Remember Monday - "What the Hell Just Happened?"
- Франції - Louane - "maman"
- Німеччини - Abor & Tynna - "Baller".
Вони зараховуються до гранд-фіналу автоматично на правах конкурсантів із країн Великої п'ятірки.
Євробачення-2025 другий півфінал - прогноз букмекерів
Напередодні другого півфіналу букмекери складають прогнози - хто з 16 учасників опиниться в десятці щасливчиків, і зможе знову вийти на сцену вже 17 травня в гранд-фіналі.
Так, у рейтингу потенційних фіналістів опинилися: Ізраїль, Австрія, Фінляндія, Мальта, Австралія, Литва, Чехія, Греція, Люксембург та Ірландія.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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