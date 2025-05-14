Євробачення-2025 другий півфінал: список і порядок учасників, прогноз, деталі

Главред зібрав необхідні подробиці про другий півфінал Євробачення.

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Євробачення-2025 - де і коли дивитися другий півфінал Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення-2025

Хто і в якому порядку виступить у другому півфіналі Євробачення

Хто за версією букмекерів пройде до фіналу конкурсу

Перший півфінал Євробачення-2025 позаду - на ньому було обрано 10 країн-учасниць, які пройдуть у гранд-фінал, а єврофани вперше побачили повністю номери своїх фаворитів. Уже завтра, 15 травня, у Базелі відбудеться наступний етап конкурсу - другий півфінал Євробачення-2025.

У ньому візьмуть участь 16 країн-конкурсантів і три країни з Великої п'ятірки. Вестимуть другий півфінал телеведуча і стендап-комік Гейзел Бруггер та співачка Сандра Штудер, яка представляла Швейцарію на Євробаченні 1991 року.

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Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення-2025

15 травня о 22:00 за київським часом розпочнеться трансляція другої частини конкурсу. Дивитися виступи в режимі реального часу можна на:

Другий півфінал Євробачення-2025 - хто виступатиме і в якому порядку

16 конкурсантів вийдуть на сцену Євробачення з метою роздобути одне з 10 місць у гранд-фіналі. Виступати артисти будуть у такому порядку (за країнами):

Австралія - Go-Jo - "Milkshake Man" Чорногорія - Nina Žižić - "Dobrodošli" Ірландія - Emmy - "Laika Party" Латвія - Tautumeitas - "Bur man laimi" Вірменія - Parg - "Survivor" Австрія - JJ - "Wasted Love" Греція - Klavdia - "Asteromáta" Литва - Katarsis - "Tavo Akys" Мальта - Miriana Conte - "Serving" Грузія - Mariam Shengelia - "Freedom" Данія - Sissal - "Hallucination" Чехія - ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye" Люксембург - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son" Ізраїль - Yuval Raphael - "New Day Will Rise" Сербія - Princ - "Mila" Фінляндія - Erika Vikman - "Ich komme".

Також поза конкурсною програмою свої номери вперше представлять артисти з:

Великої Британії - Remember Monday - "What the Hell Just Happened?"

Франції - Louane - "maman"

Німеччини - Abor & Tynna - "Baller".

Вони зараховуються до гранд-фіналу автоматично на правах конкурсантів із країн Великої п'ятірки.

Другий півфінал Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision

Євробачення-2025 другий півфінал - прогноз букмекерів

Напередодні другого півфіналу букмекери складають прогнози - хто з 16 учасників опиниться в десятці щасливчиків, і зможе знову вийти на сцену вже 17 травня в гранд-фіналі.

Так, у рейтингу потенційних фіналістів опинилися: Ізраїль, Австрія, Фінляндія, Мальта, Австралія, Литва, Чехія, Греція, Люксембург та Ірландія.

Євробачення-2025 другий півфінал - хто вийде у фінал / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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