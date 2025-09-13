Рус
Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

Олена Кюпелі
13 вересня 2025, 12:35
Популярному британському співаку і композитору побажали якнайшвидшого одужання.
Елтон Джон показався на лікарняному ліжку
Елтон Джон показався на лікарняному ліжку / Колаж Главред, фото Instagram/ eltonjohn

Коротко:

  • Що трапилося з Елтоном Джоном
  • Який він має вигляд

Сер Елтон Джон, легендарний британський співак і музикант, збентежив шанувальників, опублікувавши фотографію себе на лікарняному ліжку в рамках просування сиквела "Spinal Tap".

У фотоальбомі зі зйомок "Spinal Tap II: The End Continues" виконавець хіта "Rocket Man" напівлежав на лікарняному ліжку, надівши на обидві ноги гіпсові пов'язки з блискітками, а також шийний ортез, пише Page Six.

відео дня
Елтон Джон на лікарняному ліжку
Елтон Джон на лікарняному ліжку / Фото Instagram/eltonjohn

Співака оточували повітряні кулі, листівки та квіткові композиції, що робило те, що відбувається, реалістичним. Однак в опублікованому в п'ятницю пості в Instagram він також опублікував фотографію себе на моніторах камер, а також закулісні кадри звукового павільйону і блискучих гіпсових пов'язок, знятих з ніг.

Елтон Джон на лікарняному ліжку
Елтон Джон на лікарняному ліжку / Фото Instagram/eltonjohn

Переконаний у тому, що він дійсно травмований, один із фанатів прокоментував: "Щасливого одужання", а інший написав: "Посилаю вам любов, ваша музика допомогла мені пережити стільки важких часів".

Інші просто порадили легендарній рок-зірці "скоріше одужувати" і висловили свою "любов і молитви".

Деякі фанати, однак, розгадали справжню суть поста, яку 78-річний Джон ясно дав зрозуміти у своєму підписі.

"Занадто сильно качнув... опинився в гіпсі! За лаштунками Spinal Tap", - написав він. "Сьогодні виходять новий фільм і альбом Spinal Tap II, де я взяв участь у піснях "Listen To The Flower People" і "Stonehenge". Дякую, що дозволив мені бути частиною цього!".

Про персону: Елтон Джон

Елтон Джон - британський музикант, співак, композитор, командор Ордена Британської імперії. Він творить у жанрах рок, поп-рок, глем-рок, софт-рок, ритм-енд-блюз. Володар п'яти "Греммі" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двох "Золотих глобусів" (1995, 2020), двох "Оскарів" (1995, 2020), "Тоні" (2000) і "Емі" (2024). Як повідомляє Вікіпедія, Елтон Джон - один із найуспішніших рок-виконавців Великої Британії. За всю свою кар'єру він продав у США і Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

