Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

Популярному британському співаку і композитору побажали якнайшвидшого одужання.

https://glavred.net/starnews/elton-dzhon-osharashil-poklonnikov-vidom-iz-bolnichnoy-palaty-10697708.html Посилання скопійоване

Елтон Джон показався на лікарняному ліжку / Колаж Главред, фото Instagram/ eltonjohn

Коротко:

Що трапилося з Елтоном Джоном

Який він має вигляд

Сер Елтон Джон, легендарний британський співак і музикант, збентежив шанувальників, опублікувавши фотографію себе на лікарняному ліжку в рамках просування сиквела "Spinal Tap".

У фотоальбомі зі зйомок "Spinal Tap II: The End Continues" виконавець хіта "Rocket Man" напівлежав на лікарняному ліжку, надівши на обидві ноги гіпсові пов'язки з блискітками, а також шийний ортез, пише Page Six.

відео дня

Елтон Джон на лікарняному ліжку / Фото Instagram/eltonjohn

Співака оточували повітряні кулі, листівки та квіткові композиції, що робило те, що відбувається, реалістичним. Однак в опублікованому в п'ятницю пості в Instagram він також опублікував фотографію себе на моніторах камер, а також закулісні кадри звукового павільйону і блискучих гіпсових пов'язок, знятих з ніг.

Елтон Джон на лікарняному ліжку / Фото Instagram/eltonjohn

Переконаний у тому, що він дійсно травмований, один із фанатів прокоментував: "Щасливого одужання", а інший написав: "Посилаю вам любов, ваша музика допомогла мені пережити стільки важких часів".

Інші просто порадили легендарній рок-зірці "скоріше одужувати" і висловили свою "любов і молитви".

Деякі фанати, однак, розгадали справжню суть поста, яку 78-річний Джон ясно дав зрозуміти у своєму підписі.

"Занадто сильно качнув... опинився в гіпсі! За лаштунками Spinal Tap", - написав він. "Сьогодні виходять новий фільм і альбом Spinal Tap II, де я взяв участь у піснях "Listen To The Flower People" і "Stonehenge". Дякую, що дозволив мені бути частиною цього!".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднається в романтичній комедії, де через 20 років після розлучення зіграють закоханих.

Також зірка "Матриці" і "Джона Віка" Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою. 60-річний артист ніколи не був одружений, і нинішній роман для нього найтриваліший.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Елтон Джон Елтон Джон - британський музикант, співак, композитор, командор Ордена Британської імперії. Він творить у жанрах рок, поп-рок, глем-рок, софт-рок, ритм-енд-блюз. Володар п'яти "Греммі" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двох "Золотих глобусів" (1995, 2020), двох "Оскарів" (1995, 2020), "Тоні" (2000) і "Емі" (2024). Як повідомляє Вікіпедія, Елтон Джон - один із найуспішніших рок-виконавців Великої Британії. За всю свою кар'єру він продав у США і Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред