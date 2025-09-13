Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

Коротко:
- Що трапилося з Елтоном Джоном
- Який він має вигляд
Сер Елтон Джон, легендарний британський співак і музикант, збентежив шанувальників, опублікувавши фотографію себе на лікарняному ліжку в рамках просування сиквела "Spinal Tap".
У фотоальбомі зі зйомок "Spinal Tap II: The End Continues" виконавець хіта "Rocket Man" напівлежав на лікарняному ліжку, надівши на обидві ноги гіпсові пов'язки з блискітками, а також шийний ортез, пише Page Six.
Співака оточували повітряні кулі, листівки та квіткові композиції, що робило те, що відбувається, реалістичним. Однак в опублікованому в п'ятницю пості в Instagram він також опублікував фотографію себе на моніторах камер, а також закулісні кадри звукового павільйону і блискучих гіпсових пов'язок, знятих з ніг.
Переконаний у тому, що він дійсно травмований, один із фанатів прокоментував: "Щасливого одужання", а інший написав: "Посилаю вам любов, ваша музика допомогла мені пережити стільки важких часів".
Інші просто порадили легендарній рок-зірці "скоріше одужувати" і висловили свою "любов і молитви".
Деякі фанати, однак, розгадали справжню суть поста, яку 78-річний Джон ясно дав зрозуміти у своєму підписі.
"Занадто сильно качнув... опинився в гіпсі! За лаштунками Spinal Tap", - написав він. "Сьогодні виходять новий фільм і альбом Spinal Tap II, де я взяв участь у піснях "Listen To The Flower People" і "Stonehenge". Дякую, що дозволив мені бути частиною цього!".
