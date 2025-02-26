Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднається в романтичній комедії - ЗМІ

На це повернення шанувальники пари Пітт-Еністон чекали 20 років.

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Бред Пітт і Дженніфер Еністон планують зіграти закоханих у ром-комі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Пітт і Еністон розлучилися 2005 року через роман Бреда з Анджеліною Джолі

Після розлучення Пітта і Джолі Джен готова знятися з колишнім чоловіком у ром-комі

Дженніфер Еністон і Бред Пітт були одружені з 2000 до 2005 року, і, до появи в житті актора Анджеліни Джолі, вважалися однією з найкрасивіших пар у Голлівуді. Потім Бред і Енджі закрутили роман на зйомках "Містера і Місіс Сміт", і Джен вирішила не тримати невірного чоловіка. До того ж у їхньому шлюбі гостро стояло дитяче питання: Еністон п'ять років не могла подарувати зірковому коханому дитину, а Джолі завагітніла від Пітта ще до того, як пара офіційно оголосила про свої стосунки.

Проте Джен і Бред розлучилися друзями. І, як повідомляє RadarOnline, зовсім скоро можуть стати колегами - в голлівудських кулуарах ходять наполегливі чутки про те, що колишні чоловік і дружина з'являться разом у романтичній комедії в ролі закоханої парочки.

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"Це буде фурор, коли Бред і Джен дадуть жару в ром-комі", - повідомляє інсайдер. Деталі про фільм поки що тримаються в таємниці, проте відомо, що його створенням зацікавилися Джиммі Кіммел і Девід Фінчер.

До слова, Пітт уже багато років закидав Еністон пропозиціями спільних зйомок, але отримував відмову - акторка не хотіла ускладнювати непросте розлучення колишнього чоловіка з Анджеліною Джолі. До того ж у неї було безліч власних більш актуальних проєктів.

"Тепер його розлучення позаду, це буде великий касовий успіх, і Джен дуже подобається останній сценарій, який надіслала команда Бреда", - розповіло джерело.

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