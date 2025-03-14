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Екстрено госпіталізували популярну російську актрису, зірку "Каменська"

Олена Кюпелі
14 березня 2025, 09:20
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Олена Яковлєва опинилася в лікарні з серйозним діагнозом.
У Яковлєвої виявили новоутворення
У Яковлєвої виявили новоутворення / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Коротко:

  • Що сталося з актрисою
  • Що в неї виявили

У терористичній Росії екстрено госпіталізували зірку "Каменської", актрису Олену Яковлєву.

За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, 64-річна Яковлєва поскаржилася на сильні болі в животі. Попередньо, у неї - захворювання черевної порожнини і новоутворення в печінці. Актрисі призначили терапію. Поки вона перебуватиме під наглядом медиків.

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Яковлєва у фільмі Інтердівчинка
Яковлєва у фільмі Інтердівчинка / Фото Кіно-Театр.ру

У 2014 році Яковлєва розповідала, що перенесла клінічну смерть під час операції з видалення виразки шлунка. Тоді їй різко стало погано під час виступу на сцені.

Олена Яковлєва у фільмі
Олена Яковлєва у фільмі "Каменських" / Фото КП

Яковлєва - народна артистка РФ, знялася в "Інтердівчинці", "Петербурзьких таємницях", "Останньому богатирі", "Чебурашці" і ще в понад 100 фільмах і серіалах.

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Раніше Главред розповідав, що клоун-путініст Євген Петросян вийшов на зв'язок після госпіталізації - у Міжнародний жіночий день його з кровотечею забрала швидка.

Раніше стало відомо про те, що російський путініст-клоун Євген Петросян, який в якості чергової дружини вибрав собі жінку, молодшу за нього на 44 роки, опинився у важкому стані в реанімації.

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