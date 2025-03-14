Екстрено госпіталізували популярну російську актрису, зірку "Каменська"

Олена Яковлєва опинилася в лікарні з серйозним діагнозом.

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У Яковлєвої виявили новоутворення / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Коротко:

Що сталося з актрисою

Що в неї виявили

У терористичній Росії екстрено госпіталізували зірку "Каменської", актрису Олену Яковлєву.

За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, 64-річна Яковлєва поскаржилася на сильні болі в животі. Попередньо, у неї - захворювання черевної порожнини і новоутворення в печінці. Актрисі призначили терапію. Поки вона перебуватиме під наглядом медиків.

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Яковлєва у фільмі Інтердівчинка / Фото Кіно-Театр.ру

У 2014 році Яковлєва розповідала, що перенесла клінічну смерть під час операції з видалення виразки шлунка. Тоді їй різко стало погано під час виступу на сцені.

Олена Яковлєва у фільмі "Каменських" / Фото КП

Яковлєва - народна артистка РФ, знялася в "Інтердівчинці", "Петербурзьких таємницях", "Останньому богатирі", "Чебурашці" і ще в понад 100 фільмах і серіалах.

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