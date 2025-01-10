Серце: путініста Боярського терміново госпіталізували

Артисту стало плохо в Санкт-Петербурге.

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Михайло Боярський опинився в лікарні/ колаж: Главред, фото: imdb.com

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Чому Боярського госпіталізували

Де стався інцидент

Затятий путініст російський актор і співак Михайло Боярський, який у захваті від кривавого вторгнення Росії в Україну, опинився знову в лікарні.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, Боярському стало погано з серцем.

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Актора госпіталізували в Санкт-Петербурзі. Попередня причина: ішемічна хвороба серця.

Повідомляється також, що зараз актор перебуває у відділенні невідкладної кардіології Маріїнської лікарні нібито в задовільному стані. Каналу він повідомив, що про подробиці стану свого здоров'я він не говоритиме, адже про нього розповість тільки найближчим.

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Зазначимо, Михайло Боярський вирішив прокоментувати масову втечу російських артистів із країни-терориста Росії. Боярський зізнався, що сам би не поїхав із країни, тому на еміграцію колег він намагається не звертати уваги.

А також Михайло Боярський, який нещодавно вирішив завершити кар'єру, може страждати від серйозного захворювання. Лікар Юрій Серебрянський заявив, що 73-річний артист у молодості не був прихильником здорового способу життя. Це і стало причиною його погано самопочуття.

Хто такий Михайло Боярський? Михайло Боярський - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу, співак і музикант; народний артист РРФСР (1990).

У серпні 2015 року СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. 19 жовтня 2022 року внесений до санкційних списків України проти осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, окупацію території України".

3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як "причетний до поширення російської дезінформації та пропаганди".

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