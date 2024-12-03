Доросла дочка пенсіонера-Петросяна викинула його зі свого життя: той судиться

Старий Петросян всіляко намагається позбутися минулого життя.

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Євген Петросян відмовився від рідної дочки / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

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Чого хоче домогтися Петросян

За що він вирішив воювати з донькою

Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, Тетяна Брухунова, усуває всіх можливих конкурентів на майно підстаркуватого жартівника.

Так, тепер Петросян подав до суду на свою рідну доньку від першого шлюбу Вікторіну, щоб та не мала жодних прав на квартиру путініста в терористичній Москві.

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Крім того, жадібний батько вимагає анулювати її право користування квартирою площею аж 34 квадратних метри на Ростовській набережній у Москві.

"Євген Петросян подав до суду на свою дочку від першого шлюбу. Він хоче виписати 56-річну Вікторіну Петросян із московської квартири... йдеться про квартиру на Ростовській набережній площею 34 квадрати", - пише російський пропагандистський telegram-канал Mash. Квартира, вартістю близько 20 мільйонів рублів (майже 8 млн гривень), була предметом поділу з колишньою дружиною гумористкою Оленою Степаненко після їхнього розлучення у 2018 році.

Вікторіна Петросян - дочка Петросяна від першого шлюбу з балериною Беллою Крігер. Наразі проживає в Нью-Йорку разом з американським чоловіком.

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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

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